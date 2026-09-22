Шоколадный десерт из бананов без муки и выпечки — нежный, как трюфель

Приготовьте нежный шоколадно-банановый десерт без муки и выпечки — всего два основных ингредиента и насыщенный вкус, напоминающий трюфель.

шоколадно-банановый десерт без выпечки

Из спелых бананов и тёмного шоколада можно приготовить мягкий десерт с насыщенным вкусом какао. Оригинальный шоколадно-банановый десерт без выпечки понравится тем, кто ценит простоту и быстрые рецепты. После охлаждения он становится плотнее, но сохраняет нежную текстуру: его удобно подавать небольшими порциями к чаю или кофе. Духовка, мука и яйца не понадобятся — достаточно блендера и немного терпения, пока десерт застывает.

Ингредиенты

очищенные бананы — 250 г;

тёмный шоколад с содержанием какао 70–75% — 200 г;

соль — маленькая щепотка;

какао-порошок — по желанию, для подачи.

Выбирайте спелые бананы с мягкой мякотью: они легче превращаются в однородное пюре и дают больше сладости. Шоколад лучше взять обычный, без орехов, изюма и жидких начинок.

Как приготовить шоколадно-банановый десерт

1. Подготовьте форму

Для такого количества продуктов подойдёт небольшая форма примерно 12 × 16 см. Застелите её пищевой плёнкой или пергаментом, оставив края снаружи: за них будет проще достать готовый десерт.

Можно использовать и маленькие силиконовые формочки либо порционные стаканчики — тогда нарезать ничего не придётся.

2. Измельчите бананы

Нарежьте бананы и пробейте блендером до гладкого пюре. Важно, чтобы в нём не осталось заметных кусочков.

Бананы должны быть комнатной температуры: от холодного пюре растопленный шоколад может слишком быстро загустеть.

3. Растопите шоколад

Поломайте шоколад на небольшие кусочки и положите в сухую миску. Растопите на водяной бане, не допуская попадания воды, или в микроволновой печи короткими импульсами по 15–20 секунд. После каждого нагрева перемешивайте.

Как только масса станет гладкой, прекратите нагрев. Сильно перегревать шоколад не нужно.

4. Соедините ингредиенты

Добавьте растопленный тёплый шоколад к банановому пюре, всыпьте щепотку соли и сразу пробейте блендером до однородности.

Получится густая блестящая масса. Соль не сделает десерт солёным, а лишь подчеркнёт шоколадный вкус.

5. Переложите в форму

Выложите смесь в подготовленную форму и разровняйте лопаткой. Если используете стаканчики, распределите массу по ним ложкой.

Накройте и уберите в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь. За это время шоколад застынет и придаст десерту плотность.

6. Нарежьте и подавайте

Охлаждённый десерт достаньте из формы и нарежьте небольшими квадратиками. Для более аккуратного среза используйте нож, прогретый в горячей воде и вытертый насухо.

При желании слегка присыпьте кусочки какао через ситечко. Подавайте сразу после холодильника: в тепле десерт постепенно размягчается.

Что важно учесть

По консистенции эта сладость напоминает мягкий шоколадный ганаш, а не упругие конфеты. Плотность зависит от шоколада и влажности бананов. Если масса получилась слишком нежной для нарезки, подайте её в креманках как густой крем.

Дополнительный сахар в рецепте не используется, однако сахара есть в бананах и обычно в самом шоколаде. Поэтому называть такой десерт полностью «без сахара» было бы неверно.

Храните его в закрытой ёмкости в холодильнике и съешьте в течение 2–3 дней.

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