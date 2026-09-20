Тест на логику: Добавь одну спичку, чтобы равенство стало верным
Головоломки со спичками — отличный способ проверить внимательность, логику и умение смотреть на привычные вещи под другим углом. На первый взгляд пример кажется неправильным, но исправить его можно всего одним простым действием.
На картинке изображено равенство:
6 − 2 + 1 = 7
Ваша задача — добавить одну спичку, не убирая и не перекладывая другие, чтобы равенство стало верным.
Не спешите читать ответ: внимательно рассмотрите цифры и подумайте. Возможно, решение найдётся быстрее, чем кажется!
Решение
Нужно добавить одну спичку к цифре 6, чтобы она превратилась в 8.
Тогда получится правильное равенство:
8 − 2 + 1 = 7
Проверяем: 8 − 2 = 6, а 6 + 1 = 7. Всё верно!
Удалось ли вам найти решение самостоятельно? Такие задания хорошо тренируют нестандартное мышление и помогают отвлечься от повседневных дел всего на пару минут.
Читайте также: Математический тест на логику: Сколько будет 7 + 7 : 7 (7 + 7) — 7?
Читайте также:
Ещё по теме
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Грамматический детектив: найдите две ошибкиСтаринная записка обещает подсказать, где спрятан ключ, а загадочный сундук заставляет руки дрожать. Но сегодня нам предстоит искать не сокровища, а грамматические ошибки. Они прячутся в двух предложениях, которые на первый взгляд звучат вполне привычно. Готовы примерить роль редактора-детектива? Прочитайте каждую фразу, найдите подвох и предложите исправление. **Не спешите заглядывать в ответы — дайте своему языковому чутью шанс раскрыть оба дела!**Сентябрь 19, 20262 0260
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий