Тест на логику: Добавь одну спичку, чтобы равенство стало верным

Посмотрите внимательнее: куда поставить спичку, чтобы равенство стало правильным?

Головоломки со спичками — отличный способ проверить внимательность, логику и умение смотреть на привычные вещи под другим углом. На первый взгляд пример кажется неправильным, но исправить его можно всего одним простым действием.

На картинке изображено равенство:

6 − 2 + 1 = 7

Ваша задача — добавить одну спичку, не убирая и не перекладывая другие, чтобы равенство стало верным.

Не спешите читать ответ: внимательно рассмотрите цифры и подумайте. Возможно, решение найдётся быстрее, чем кажется!

Решение

Нужно добавить одну спичку к цифре 6, чтобы она превратилась в 8.

Тогда получится правильное равенство:

8 − 2 + 1 = 7

Проверяем: 8 − 2 = 6, а 6 + 1 = 7. Всё верно!

Удалось ли вам найти решение самостоятельно? Такие задания хорошо тренируют нестандартное мышление и помогают отвлечься от повседневных дел всего на пару минут.

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