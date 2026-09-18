Найди ошибки: пять примеров для проверки грамотности
В повседневной переписке легко допустить ошибку или пропустить запятую. Проверьте себя: найдите ошибки в пяти примерах, а затем прочитайте объяснения.
Задания
Исправьте написание слов и расставьте необходимые знаки препинания:
- Превет как дела?
- Извени виноват
- Придти к врачу
- Зделать работу
- Будующий муж
Ответы и объяснения
1. «Превет как дела?»
Правильно: «Привет, как дела?»
Здесь две ошибки. В слове «привет» вместо «е» нужно написать «и». Это написание следует запомнить.
Кроме того, приветствие нужно отделить от вопроса запятой. Можно оформить его и отдельным предложением: «Привет! Как дела?»
2. «Извени виноват»
Правильно: «Извини, виноват».
В слове «извини» после «в» пишется «и». Проверить безударную гласную помогает однокоренное слово «невинный», в котором она находится под ударением.
Между частями «извини» и «виноват» нужна запятая. В конце законченного высказывания ставится точка.
3. «Придти к врачу»
Правильно: «Прийти к врачу».
Современная орфографическая норма — «прийти». Вариант «придти» встречается в старых текстах, но сегодня считается неправильным.
Полезно запомнить формы вместе: идти — прийти — приду. В неопределённой форме «прийти» пишется «й», а в форме «приду» её нет.
4. «Зделать работу»
Правильно: «Сделать работу».
В слове «сделать» используется приставка с-. Перед звонким согласным «д» она произносится как [з], но на письме сохраняется «с».
Так же пишутся слова «сдать», «сбить», «сговориться».
5. «Будующий муж»
Правильно: «Будущий муж».
В ошибочном варианте «будующий» появилась лишняя буква «ю» после «д». Нормативное написание — «будущий».
Для запоминания можно сопоставить: буду — будущий. Не стоит путать это слово со словом «следующий», в котором «ю» действительно нужна: следую — следующий.
Краткая памятка
|Неправильно
|Правильно
|Превет как дела?
|Привет, как дела?
|Извени виноват
|Извини, виноват.
|Придти к врачу
|Прийти к врачу
|Зделать работу
|Сделать работу
|Будующий муж
|Будущий муж
Чтобы писать грамотнее, проверяйте не только отдельные слова, но и знаки препинания. Если написание вызывает сомнения, загляните в орфографический словарь: произношение не всегда подсказывает правильный вариант.
Тест «Найди ошибки» — короткое упражнение для проверки орфографии и внимательности. После выполнения полезно сравнить свои ответы с пояснениями, чтобы не просто запомнить правильные варианты, но и разобраться в правилах. Уточнить нормативное написание слов можно в академическом орфографическом ресурсе «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.
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