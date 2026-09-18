Найди ошибки: пять примеров для проверки грамотности

Как правильно: «превет» или «привет», «придти» или «прийти»?

Найди ошибки: пять примеров

В повседневной переписке легко допустить ошибку или пропустить запятую. Проверьте себя: найдите ошибки в пяти примерах, а затем прочитайте объяснения.

Задания

Исправьте написание слов и расставьте необходимые знаки препинания:

Превет как дела? Извени виноват Придти к врачу Зделать работу Будующий муж

Ответы и объяснения

1. «Превет как дела?»

Правильно: «Привет, как дела?»

Здесь две ошибки. В слове «привет» вместо «е» нужно написать «и». Это написание следует запомнить.

Кроме того, приветствие нужно отделить от вопроса запятой. Можно оформить его и отдельным предложением: «Привет! Как дела?»

2. «Извени виноват»

Правильно: «Извини, виноват».

В слове «извини» после «в» пишется «и». Проверить безударную гласную помогает однокоренное слово «невинный», в котором она находится под ударением.

Между частями «извини» и «виноват» нужна запятая. В конце законченного высказывания ставится точка.

3. «Придти к врачу»

Правильно: «Прийти к врачу».

Современная орфографическая норма — «прийти». Вариант «придти» встречается в старых текстах, но сегодня считается неправильным.

Полезно запомнить формы вместе: идти — прийти — приду. В неопределённой форме «прийти» пишется «й», а в форме «приду» её нет.

4. «Зделать работу»

Правильно: «Сделать работу».

В слове «сделать» используется приставка с-. Перед звонким согласным «д» она произносится как [з], но на письме сохраняется «с».

Так же пишутся слова «сдать», «сбить», «сговориться».

5. «Будующий муж»

Правильно: «Будущий муж».

В ошибочном варианте «будующий» появилась лишняя буква «ю» после «д». Нормативное написание — «будущий».

Для запоминания можно сопоставить: буду — будущий. Не стоит путать это слово со словом «следующий», в котором «ю» действительно нужна: следую — следующий.

Краткая памятка

Неправильно Правильно Превет как дела? Привет, как дела? Извени виноват Извини, виноват. Придти к врачу Прийти к врачу Зделать работу Сделать работу Будующий муж Будущий муж

Чтобы писать грамотнее, проверяйте не только отдельные слова, но и знаки препинания. Если написание вызывает сомнения, загляните в орфографический словарь: произношение не всегда подсказывает правильный вариант.

Тест «Найди ошибки» — короткое упражнение для проверки орфографии и внимательности. После выполнения полезно сравнить свои ответы с пояснениями, чтобы не просто запомнить правильные варианты, но и разобраться в правилах. Уточнить нормативное написание слов можно в академическом орфографическом ресурсе «Академос» Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

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