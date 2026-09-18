Садовников: Приглашаю воспользоваться нашей осенней акцией
С закрытием действующего полигона твердых коммунальных отходов мы полностью поменяем логистику ТКО. Мусор будет проходить через мусороперегрузочную станцию — сортируется там и едет на новый полигон.
Но есть нюанс: по закону этот полигон не может принимать строительный мусор из-за его класса опасности. А наш город Якутск растет — стройки идут во всех районах, и ежегодно у нас образуется почти 200 тысяч кубометров строительных и схожих отходов. Оставлять эту проблему нельзя.
Сегодня на оперативном совещании приняли конкретное решение: закупаем промышленный шредер. Он будет измельчать строительные отходы, что позволит снизить их класс опасности и направлять на переработку без вреда для экологии. Это закроет вопрос утилизации остатков стройматериалов системно, а не точечно.
А пока этот вопрос решается, приглашаю горожан воспользоваться нашей традиционной осенней акцией. Она проходит с 18 сентября по 18 октября. В этот период на полигоне по Вилюйскому тракту можно бесплатно сдать до трех кубометров мусора. Вывозите всё лишнее на специализированную площадку. Давайте вместе сделаем город чище!
203 микрорайон: Дорожный коллапс и хаос с парковками
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