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18.09.2026 10:21
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Якутск

Что за странный объект за колючей проволокой: Что в белом ящике?

Жителей Якутска обеспокоило появление будки, огороженной колючей проволокой

Во дворе дома № 73/2 на ул. Петра Алексеева появился модульный объект, обнесённый колючей проволокой — он обеспокоил жильцов.

В управе Центрального округа пояснили, что это стационарный пост контроля качества атмосферного воздуха. Соглашение о его установке заключили в августе мэрия и Якутское УГМС.

Сейчас в Якутске работают три стационарных пункта, которые берут пробы вручную трижды в сутки, чего недостаточно для полной картины. Данный пост — четвёртый и будет автоматическим.

«Появление автоматической станции упростит мониторинг воздуха, особенно в периоды смога, когда Роспотребнадзору приходится переходить на круглосуточный ручной режим замеров, — подчеркнули в управе.

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Источник: Эхо столицы
Фото: Эхо столицы

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