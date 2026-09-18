Поели шаурмы в Туймааде: Госпитализированы с кишечной инфекцией

Якутский городской суд на 90 суток приостановил деятельность еще одной точки «Донер14»



21 августа 2026 г. в связи с госпитализацией 5 человек (1998, 2002, 2006, 2010, 2011 г.р.) с признаками кишечной инфекции после употребления шаурмы из точки авторского стрит-фуда «Ваш лаваш» («Донер14»), расположенного в ТЦ «Туймаада» г. Якутска, проведена проверка. В объекте общепита выявлено 20 нарушений обязательных санитарно-эпидемиологических требований. Отсутствуют договор и программа ХАССП, протоколы испытаний, договор на вывоз ТКО, техкарты, журналы здоровья, уборок, фритюрных жиров. Продукты принимаются без документов и маркировки, выявлено нарушение товарного соседства, обнаружен просроченный соус. В производстве нарушена поточность, нет маркировки инвентаря и столов, отсутствует бактерицидное оборудование. Помещения в плохом состоянии (поврежден пол), нет места для хранения инвентаря, в цеху хранятся личные вещи работников и моющие средства, нет маркированных емкостей для дезинфекции. У сотрудников отсутствуют медкнижки.

Одна из потерпевших пояснила, что 17 августа т.г. приобрела в указанном объекте общественного питания шаурму. Съев ее, почувствовала дискомфорт в животе, поднялась температура, началась диарея. Была госпитализирована на скорой помощи.

Защитник с протоколом об административном правонарушении согласился, вину ИП признал, пояснил суду, что нарушения устраняются, ущерб всем пострадавшим оплачен.

Представитель Роспотребнадзора, составившая протокол об административном правонарушении, пояснила, что в ходе осмотра установлены грубые нарушения технологических процессов, неудовлетворительное санитарное состояние объекта, отсутствие надлежащей текущей и ежедневной уборки. Работниками не соблюдаются требования личной гигиены, контактные поверхности надлежащим образом не обрабатываются. Дезрастворы либо периодически отсутствуют, либо используются в недостаточной концентрации. Просила назначить ИП наказание в виде административного приостановления деятельности сроком на 90 суток.

Постановлением Якутского городского суда от 31.08.2026 г. ИП признана виновной по ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению). С учетом фактического причиненного вреда здоровью, в том числе несовершеннолетним детям, что свидетельствует о высокой степени общественной опасности допущенных нарушений санитарных правил и реальной угрозе жизни и здоровью неопределенного круга потребителей, суд назначил ИП наказание в виде административного приостановления деятельности киоска «Ваш лаваш» («Донер14») сроком на 90 суток с 21.08.2026 г.

Постановление вступило в законную силу.

Напомним, постановлением Якутского городского суда от 19.08.2026 г. на 90 суток была приостановлена деятельность киоска сети «Донер14» (ул. Курашова). Индивидуальный предприниматель признан виновным в массовом отравлении граждан (4 взрослых, 5 детей) продукцией, реализованной в данном общепите, по ст. 6.6 КоАП РФ. Кроме того, в отношении данного ИП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту оказания небезопасных услуг.

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