В списках избирателей более 644 тысяч якутян

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В Якутии в единый день голосования откроются 784 избирательных участка В списки избирателей Якутии внесено более 644 тысяч человек.

18 сентября в Якутии начнется трехдневное голосование. Все 784 избирательных участка республики готовы к работе. В республике состоятся выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва, дополнительные выборы народного депутата Якутии по Верхневилюйско-Горному округу, а также 25 муниципальных избирательных кампаний, в рамках которых замещаются 193 депутатских мандата, сообщает ЯСИА.

С учетом разницы часовых поясов в шесть утра по якутскому времени первыми откроются участки в Абыйском, Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах.

В списки избирателей Якутии внесено более 644 тысяч человек. Наибольшая численность избирателей — в Якутске (206 087 человек), наименьшая — в Эвено-Бытантайском районе (2 077 человек).

Для обеспечения прозрачности голосования подготовлено более 1900 общественных наблюдателей. Голосование продлится три дня — 18, 19 и 20 сентября.

«Многодневность голосования отличается тем, что, во-первых, это очень удобно для избирателей, потому что не нужно планировать свой единственный выходной, воскресенье, для того чтобы посетить избирательный участок», – отметила заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Якутии Ирина Конакова.

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