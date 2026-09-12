Второе пришествие Владимира Федорова во власть Якутска?

Мэр Якутска встречается с журналистами в комплексе «Чочур Муран» за городом. Продолжая разговор о своей обновленной команде, отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Садовников высказался о депутате Ил Тумэна Владимире Федорове.

— Мы с ним разговаривали, он является депутатом Ил Тумэна. Рокировка возможна.

Напомним, что Дмитрий Садовников и Владимир Федоров давно работали вместе, когда нынешний мэр был главой Сайсарской управы Якутска, а Владимир Юрьевич – бессменным депутатом от Сайсарского округа столицы.

В случае, если Владимир Федоров войдет в команду Садовникова как муниципальный служащий, это будет его второе пришествие в систему столичной власти. В первый раз он был назначен вице-мэром Сарданой Авксентьевой в 2018-м, но потом она уступила требованиям прокуратуры и сдала своего зама, при деятельной помощи которого была избрана мэром столицы вопреки админресурсу. Прокуратура тогда придралась к отсутствию нормального диплома о высшем образовании у Федорова, что является обязательным требованием для муниципального служащего. После этого политик сообщал, что поступил в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

И вот, новый мэр намекает, что Владимир Федоров вновь может быть востребован в Якутске. В качестве кого? Вопрос остается открытым.

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