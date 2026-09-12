Садовников о своей команде — в необычной локации

Мэр Якутска Дмитрий Садовников проводит пресс-конференцию в День города в необычной локации — в комплексе Чочур Муран в колоритном зале с рогами и картинами на стенах.

Дмитрий Дмитриевич сейчас отвечает на вопросы журналистов.

О взаимоотношениях с гордумой

— Формат встречи с депутами был пока короткий перед голосованием при моем избрании. Обязательно планирую встретиться с гордумой по конкретным проблемам Якутска. Первым делом, после запуска тепла в городе подведем итоги и обсудим вопросы ЖКХ с депутатами, которые обладают большим опытом и глубоко знают городские проблемы.

О лице Якутска

Якутск для приезжих прежде всего, ассоциируется с холодом. По словам мэра, у него есть мысли обсудить с архитекторами, дизайнерами, художниками, как отразить уникальность Якутска в внешнем имидже. Садовников добавил, для меня Якутск — счастливый город. Я здесь создал свою семью, родились мои дети. Поэтому хочу, чтобы Якутск стал счастливым для всех горожан.

О замене кадров в мэрии

Я подобрал в первую очередь себе заместителей, а они подберут свои кадры. Андрей Лебедев давно работает в Якутске, жатайский парень, хорошо знает проблемы ЖКХ.

В свое время он возглавлял департамент ЖКХ и проявил себя инициативным организатором.

Алена Неустроева — от «а «до «я» знает муниципальный бюджет. Повезло, что она согласилась вернуться в мэрию. У нее есть опыт на городском и республиканском уровне. Девушка с характером.

Ольга Яшина всю жизнь работала в городском образовании, работала директором школы, была замминистра.

Евгений Пермяков, бывший глава Хатасс, спокойный, выдержанный, хорошо знает сельского хозяйства.

Из старой команды остался Романов – ведет патриотическое направление по СВО, но он написал заявление.

Ищем замену.

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