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12.09.2026 10:29
чтение: 1 мин
Якутск
#день города
#Окружная админисрация г. Якутска
#перекрытие движения

В День города перекроют движение: где и когда?

движение

Напоминаем о временном ограничении движения в День города. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 394-летию со дня основания города Якутска, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения 13 сентября 2026 года с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках, сообщает мэрия Якутска:

проспект Ленина — от ул. Каландаришвили до ул. Дзержинского;

ул. Петровского — от просп. Ленина до ул. Орджоникидзе;

ул. Октябрьская — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

ул. Кирова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

ул. Аммосова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;

ул. Короленко — от просп. Ленина до ул. Орджоникидзе;

ул. Курашова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского.

Просим автомобилистов заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и выбирать пути объезда.

Все схемы движения транспорта смотри здесь

Якутск празднует 394-летие: программа Дня города

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Источник: Окружная администрация Якутска
Фото: Окружная администрация Якутска

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