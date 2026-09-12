В День города перекроют движение: где и когда?
Напоминаем о временном ограничении движения в День города. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 394-летию со дня основания города Якутска, и в целях обеспечения безопасности дорожного движения 13 сентября 2026 года с 11:00 до 17:00 будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках, сообщает мэрия Якутска:
проспект Ленина — от ул. Каландаришвили до ул. Дзержинского;
ул. Петровского — от просп. Ленина до ул. Орджоникидзе;
ул. Октябрьская — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;
ул. Кирова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;
ул. Аммосова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского;
ул. Короленко — от просп. Ленина до ул. Орджоникидзе;
ул. Курашова — от ул. Орджоникидзе до ул. Ярославского.
Просим автомобилистов заранее планировать маршрут, учитывать временные ограничения и выбирать пути объезда.
Все схемы движения транспорта смотри здесь
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий