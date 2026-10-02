Проверьте себя: найдите ошибку в одном из четырёх фразеологизмов
Тест на грамотность: какой фразеологизм написан неверно?
Грамотная речь — это не только правильные окончания и запятые. Это ещё и точное, уместное использование устойчивых выражений. Когда человек свободно владеет языком, его мысли звучат ясно, а слова работают точно. Ошибки во фразеологизмах сразу выдают невнимательность или пробелы в знаниях, даже если в остальном речь кажется безупречной.
Сегодня предлагаем небольшой, но коварный тест на грамотность. Перед вами четыре выражения. Три из них — правильные, а одно написано неверно.
Ваша задача: определить, какой фразеологизм употреблён с ошибкой.
Вот эти четыре варианта:
- Грабят средь бела дня
- Держит в ежовых варежках
- Работает спустя рукава
- Рос не по дням, а по часам
Внимательно прочитайте каждое выражение. Вспомните, как звучит правильный вариант, и не торопитесь. Попробуйте найти ошибку самостоятельно — не подглядывая в ответ.
Готовы? Если уже есть версия — отлично. Если сомневаетесь — самое время ещё раз перечитать список.
Правильный ответ и разбор
Ошибка скрывается во втором выражении.
Неверно: «Держит в ежовых варежках»
Правильно: «Держит в ежовых рукавицах»
Почему так?
Устойчивое выражение звучит именно как «держать в ежовых рукавицах». Оно означает строго, жёстко контролировать кого-то, не давать поблажек. Слово «варежки» здесь неуместно — даже несмотря на то, что и рукавицы, и варежки относятся к зимней одежде для рук. Во фразеологизме закрепилась именно форма «рукавицах», и замена слова разрушает правильную конструкцию.
Разберём остальные варианты, чтобы закрепить:
- «Грабят средь бела дня» — верно. Означает «открыто, при всех, не таясь».
- «Работает спустя рукава» — верно. Означает «небрежно, кое-как, без старания».
- «Рос не по дням, а по часам» — верно. Говорят о очень быстром росте или развитии.
Итак, только один фразеологизм был написан неправильно — «в ежовых варежках». Если вы его сразу заметили — у вас отличное языковое чутьё!
Интересный факт о Пушкине
Александр Сергеевич Пушкин не только гениально использовал фразеологизмы в своих произведениях, но и сам активно обогащал русский язык. По подсчётам исследователей, именно благодаря Пушкину в литературный язык вошло и закрепилось множество живых народных выражений. Он умел брать разговорные обороты и делать их поэтичными и точными. Недаром современники говорили, что после Пушкина русский язык стал «гибче, богаче и свободнее». Даже сегодня многие привычные нам фразеологизмы звучат так естественно именно потому, что когда-то их «облагородил» великий поэт.
Читайте также: Проверьте грамотность: найдите ошибки в четырёх фразах
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий