Проверьте себя: найдите ошибку в одном из четырёх фразеологизмов

Средь бела дня, спустя рукава: тест на знание фразеологизмов

Тест на грамотность: какой фразеологизм написан неверно?

Грамотная речь — это не только правильные окончания и запятые. Это ещё и точное, уместное использование устойчивых выражений. Когда человек свободно владеет языком, его мысли звучат ясно, а слова работают точно. Ошибки во фразеологизмах сразу выдают невнимательность или пробелы в знаниях, даже если в остальном речь кажется безупречной.

Сегодня предлагаем небольшой, но коварный тест на грамотность. Перед вами четыре выражения. Три из них — правильные, а одно написано неверно.

Ваша задача: определить, какой фразеологизм употреблён с ошибкой.

Вот эти четыре варианта:

Грабят средь бела дня Держит в ежовых варежках Работает спустя рукава Рос не по дням, а по часам

Внимательно прочитайте каждое выражение. Вспомните, как звучит правильный вариант, и не торопитесь. Попробуйте найти ошибку самостоятельно — не подглядывая в ответ.

Готовы? Если уже есть версия — отлично. Если сомневаетесь — самое время ещё раз перечитать список.

Правильный ответ и разбор

Ошибка скрывается во втором выражении.

Неверно: «Держит в ежовых варежках»

Правильно: «Держит в ежовых рукавицах»

Почему так?

Устойчивое выражение звучит именно как «держать в ежовых рукавицах». Оно означает строго, жёстко контролировать кого-то, не давать поблажек. Слово «варежки» здесь неуместно — даже несмотря на то, что и рукавицы, и варежки относятся к зимней одежде для рук. Во фразеологизме закрепилась именно форма «рукавицах», и замена слова разрушает правильную конструкцию.

Разберём остальные варианты, чтобы закрепить:

«Грабят средь бела дня» — верно. Означает «открыто, при всех, не таясь».

— верно. Означает «открыто, при всех, не таясь». «Работает спустя рукава» — верно. Означает «небрежно, кое-как, без старания».

— верно. Означает «небрежно, кое-как, без старания». «Рос не по дням, а по часам» — верно. Говорят о очень быстром росте или развитии.

Итак, только один фразеологизм был написан неправильно — «в ежовых варежках». Если вы его сразу заметили — у вас отличное языковое чутьё!

Интересный факт о Пушкине

Александр Сергеевич Пушкин не только гениально использовал фразеологизмы в своих произведениях, но и сам активно обогащал русский язык. По подсчётам исследователей, именно благодаря Пушкину в литературный язык вошло и закрепилось множество живых народных выражений. Он умел брать разговорные обороты и делать их поэтичными и точными. Недаром современники говорили, что после Пушкина русский язык стал «гибче, богаче и свободнее». Даже сегодня многие привычные нам фразеологизмы звучат так естественно именно потому, что когда-то их «облагородил» великий поэт.

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