Мэр Якутска: Сегодня здесь пустырь, а в будущем…

Сегодня здесь пустырь, а в будущем — точка притяжения для всего города, сообщает глава Якутска в ДимДимычЯкутск МАХ . В продолжение нашего совместного совещания с вице-премьером Сергеем Васильевичем Местниковым проинспектировали будущие стройплощадки. Объехали места, где в Якутске появятся новые спортивные и культурные объекты. Масштаб задач серьезный. В рамках мастер-плана нашей агломерации, утвержденного Президентом России Владимиром Путиным, Якутск должен получить 7 новых объектов спорта и 7 объектов культуры. Вот главные точки роста, которые мы обсудили на месте:

Дворец спорта на Вилюйском тракте Сейчас здесь — огромное поле гаражных боксов. Ранее обсуждались разные варианты, вплоть до комплексной застройки. Но это слишком легкий путь. Моя позиция неизменна: проекты КРТ (комплексного развития территорий) должны идти туда, где стоят старые дома, помогая расселять аварийный фонд. А здесь, на Вилюйском тракте, рядом с парком и лесным массивом, я вижу потенциал именно для спортивной инфраструктуры. Важный момент: мы должны защитить права владельцев гаражей. Будем искать для них альтернативные участки и справедливые условия.

Детская школа искусств за городским парком Отличная локация, но есть сложности — инженерные сети. Нагрузка на коммуникации здесь колоссальная, и вопросы нужно решать в комплексе: сразу и для новой школы искусств, и для строящихся рядом многоквартирных домов.

Спорткомплекс: Пригородное или «Прометей»? В Пригородном запланировано возведение спортивно-оздоровительного комплекса. Однако участок попадает в зону затопления, а это значит — срыв сроков, чего мы допустить не можем. Сейчас смотрим в сторону активно растущего микрорайона «Прометей». Это может стать хорошим компромиссом. Говорить о финальном решении рано, но мы работаем над тем, чтобы объект появился там, где он будет безопасен и максимально востребован. Путь от пустыря до готового объекта всегда непрост: гаражи, сети, зоны затопления… Но именно такие сложные задачи и двигают город вперед. Будем решать их шаг за шагом, чтобы у наших детей были лучшие условия для спорта и творчества. Впереди много работы.

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