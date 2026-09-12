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12.09.2026 15:40
чтение: 1 мин
Якутск
#владимир федоров
#Дмитрий Садовников
#Якутск

Депутат Федоров: Я буду работать с Садовниковым только на таких условиях!

Депутат Федоров: Я буду работать с Садовниковым только на таких условиях!

Загадочный комментарий Владимира Федорова о перспективах своего трудоустройства  

Сегодня, накануне Дня города мэр Якутска в неформальной обстановке встречается с журналистами. Отвечая на вопросы, он заявил о том, что рзговаривали с депутатом Ил Тумэна Владимиром Федоровым, и что возможна кадровая рокировка.

SakhaLife связался с Владимиром Юрьевичем и вот как депутат Ил Тумэна прокомментировал новость о своем возможном назначении.

 — Я с Дмитрием Дмитриевичем Садовниковым работаю уже почти 25 лет. Начиная от специалиста по ЖКХ в Сайсарском округе, потом главой Сайсарского округа, заместителем главы города Якутса Айсена Сергеевича Николаева по ЖКХ, заместителем председателя правительства по вопросам ЖКХ, министром ЖКХ. Теперь мэром города Якутска. Это 25 лет.

Я с ним работал. И сейчас работаю. И буду работать с Дмитрием Дмитриевичем при любых обстоятельствах, независимо от условий.  

Независимо от того, кем я буду – депутатом Госсобрания, простым жителем города Якутска. Всегда моя поддержка и мое участие в работе Дмитрия Дмитриевича будут присутствовать.  

Но если судьба так распорядится, что я буду непосредственно выполнять какие-то фунции в органах исполнительной власти города Якутска, а может быть республики в будущем, я буду работать с Дмитрием Дмитриевичем на тех условиях, которые были раньше. Только на благо города Якутска и Республики. Других вариантов нет.

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Источник: Сетевое издание SakhaLife
Фото: Аартык.ру

Один ответ для “Депутат Федоров: Я буду работать с Садовниковым только на таких условиях!”

  1. Николай:
    12.09.2026 в 23:23

    Прогнули бедного, а строил то из себя, противно аж. В прочем, что можно ожидать от человека с фальшивый дипломом.

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