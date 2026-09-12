12.09.2026 14:48
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О новом месте работы прежнего мэра Якутска
О новом месте работы прежнего мэра Якутска
Накануне Дня города Дмитрий Садовников в неформальной обстановке отвечает на вопросы журнаоистов. В том числе, он сообщил о трудоустройстве своего предшественника — бывшего мэра Якутска Евгения Григорьева.
— Мы получили официальное сообщение, что Евгений Григорьев приступил к работе советником генерального директора компании АЛРОСА, — заявил Садовников.
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Источник: Татьяна Бурцева, Сетевое издание SakhaLife
Фото: «Эхо столицы»
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