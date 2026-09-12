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12.09.2026 14:48
чтение: 1 мин
Якутск
#АЛРОСА
#Дмитрий Садовников
#евгений григорьев
#Якутск

О новом месте работы прежнего мэра Якутска

О новом месте работы прежнего мэра Якутска

Накануне Дня города Дмитрий Садовников в неформальной обстановке отвечает на вопросы журнаоистов. В том числе, он сообщил о трудоустройстве своего предшественника — бывшего мэра Якутска Евгения Григорьева.

 — Мы получили официальное сообщение, что Евгений Григорьев приступил к работе советником генерального директора компании АЛРОСА, — заявил Садовников.

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Источник: Татьяна Бурцева, Сетевое издание SakhaLife
Фото: «Эхо столицы»

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