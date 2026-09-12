О новом месте работы прежнего мэра Якутска

Накануне Дня города Дмитрий Садовников в неформальной обстановке отвечает на вопросы журнаоистов. В том числе, он сообщил о трудоустройстве своего предшественника — бывшего мэра Якутска Евгения Григорьева.

— Мы получили официальное сообщение, что Евгений Григорьев приступил к работе советником генерального директора компании АЛРОСА, — заявил Садовников.

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