Партийная панорама накануне Выборов-2026

Всероссийский центр изучения общественного мнения ВЦИОМ и фонд «Общественное мнение» (ФОМ) 10 сентября, за 10 дней до выборов, представили прогнозы результатов партий на выборах в Госдуму. Электоральные расчеты были представлены на круглом столе Экспертного института социальных исследований «ЕДГ-2026: план на победы. Аналитика активности политических партий». Прогнозы от двух источников несколько отличаются, рассмотрим их подробней.

Начнем с общих моментов. Оба центра прогнозируют достаточно высокую явку, более 50%. Так, ВЦИОМ на выборах прогнозирует расчетную явку 51–53%, ФОМ – 54%.

Оба прогноза совпадают в том, что результат «Единой России» будет значительно выше, чем у других партий.

Согласно прогнозу ВЦИОМ, результат «Единой России» на выборах будет 51–53%. В прогнозе ФОМа результат «Единой России» – 47–49%.

Второе место в обоих прогнозах отведено КПРФ, позицинирование которой четко – 13–15% по данным ВЦИОМ и 14–17% дает ФОМ.

На третье место в обоих прогнозах выходит ЛДПР – 9–11% у ВЦИОМ и 10–12% у ФОМ.

Далее идут отличия в прогнозах. «Новым людям» ВЦИОМ прогнозирует – 9–11%, ФОМ – 8–9%. При этом, во второй половине августа текущий рейтинг «Новых людей» по данным ФОМ составлял всего 5%, что ставило под сомнение сам факт преодоления 5% барьера и присутствие партии в Госдуме нового созыва.

Сейчас ВЦИОМ отводит «Справедливой России» – 4–6%, а ФОМ — 6–7%. Лидер эсеров Сергей Миронов на определенном этапе кампании был вынужден снизить личную активность, что дезориентировало часть электората, считают федеральные эксперты.

Далее оба прогноза считают, что непарламентские партии получат несущественные проценты, и не смогут преодолать 5% барьер. (Партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», «Родина», Партия прямой демократии) суммарно могут получить 2–5%, испортят бюллетень на выборах 2%, согласно данным ВЦИОМа. По данным ФОМа, Партия пенсионеров может набрать 2–3%, «Зеленые» – 1–2%, «Родина» – 1%, «Коммунисты России» и Партия прямой демократии – меньше 1%. Планируют испортить бюллетень 3%.

Это все усредненные федеральные прогнозы. Но электоральная Якутия резко отличается от усредненных данных. Напомним, что на прошлых федеральных выборах в Государственную Думу VIII созыва (сентябрь 2021 года) Якутия показала уникальный для России результат, став одним из самых протестных регионов. В отличие от общероссийских итогов, в Якутии первое место заняла КПРФ (35,15%), обойдя «Единую Россию» (33,22%).

Партии «Новые люди» (9,87%) и «Справедливая Россия — За правду» (8,19%) также продемонстрировали цифры заметно выше своих средних результатов по стране.

От них сильно отстал ЛДПР, набрав всего 5,14%.

И на этих выборах избиратели Якутии могут преподнести непредсказуемые сюрпризы.

Отметим, что якутская КПРФ не стала повторно выдвигать Петра Аммосова, действующего депутата Госдумы, столь неожиданно выигравшего прошлые выборы в республике. Якутские коммунисты не скрывали, что между тогдашним республиканским красным лидером Виктором Губаревым и депутатом Петром Аммосовым, что называется, кошка пробежала, и отношения между ними не отличались теплотой.

На эти выборы коммунисты Якутии выдвинули другие персоналии из своих рядов – регионального лидера Вячеслава Куличкина, депутата Ил Тумэна и Айаана Васильева, депутата Якутской городской Думы. То есть, опытного федерального депутата от коммунистов на этот раз нет в числе выдвинутых.

Риторическая стратегия коммунистов совмещает в себе безоговорочную поддержку внешнеполитического курса и жесткую социально-экономическую критику действующего правительства. Эксперты называют этот подход попыткой аккумулировать как патриотический, так и левый протестный электорат.

Единороссы повторно выдвинули Галину Данчикову, действующего депутата Госдумы, в прошлом премьер-министра республики и сделали ставку на Петра Шамаева, министра по делам молодежи Якутии, ветерана СВО. Участники и ветераны СВО – новая элита в России. Им отводится определенная квота в госслужбе и парламентах, это одно из основных направлений официальной кадровой политики в стране.

Традиционно, фоновая реклама партии идет на всех мероприятиях в республике, а кандидаты от партии выступают с речами перед многолюдными аудиториями.

Предвыборная риторика «Единой России» на выборах в Государственную думу IX созыва в 2026 году строится вокруг обновленной «Народной программы». Партия позиционирует себя как «партия президента», а её кампания сочетает консервативную патриотическую мобилизацию с масштабной социально-экономической повесткой развития.

Фронтвумэн «Новых людей» Сардана Авксентьева выдвнута в федеральной части списка партии. Так уж сложилось, что за пределами республики экс-мэр Якутска более популярна, чем в родной республике. И это возникло не вдруг, каким бы чудо-мэром она ни была в свое время. На популяризацию образа мэра-бунтаря была задействована вся мощь ресурсов мэрии Якутска, интервью у Авксентьевой брали Собчак и Канделаки. Громкие инфоповоды годами эхом разносили по всей стране.

На этих выборах «Новые люди» в Якутии представлены Нюргуяной Заморщиковой, депутатом Ил Тумэна. У Заморщиковой нет и никогда не было ресурсов, на которые опиралась Авксентьева. Это небольшой предприниматель, заготовливающий чай из дикороссов. Ставку на нее партия сделала недавно, поэтому депутат активизировалась лишь в последнее время.

Патриотическая тема сейчас является маркером. Именно ее педалируют все политические силы в стране, особенно «Единая Россия».

В этом свете в обществе вызывает вопросы невнятная позиция фракции «Новых людей» в Ил Тумэне, возглавляемая Заморщиковой, относительно иноагента Александра Иванова*, которого они привели в парламент. На голосовании в Ил Тумэне фракция «Новых людей» воздержалась, а Нюргуяна Заморщикова заявила: «Мы должны поддерживать друг друга». Чем вызвала резкую критику за попытку уйти от однозначного ответа в резонансном вопросе. Если бы тогда Нюргуяна Юрьевна знала, что пойдет в Госдуму, она могла бы действовать более решительно.

У Нюргуяны Юрьевны было мало времени на раскрутку в медиа перед крупными выборами. Как сообщает Заморщикова в своем канале, ее встречи с избирателями в республике затруднены, размещение наружной рекламы тоже, но в меру своих сил и возможностей она активно занимается своей кампанией.

У «Новых людей» по Якутии нет опытного депутата федерального уровня. Действующий депутат Авксентьева – фигура федерального масштаба и больше внимания уделяет другим регионам.

Партия эта новая, пока не накопила многолетней статистики участия в выборах в Якутии, чтоб можно было это отдельно анализировать.

Партия позиционирует себя как единственная нелевая оппозиция в парламенте. «Новые люди» продвигают повестку экономической свободы, технологического прогресса и снижения бюрократического давления.

«Справедливая Россия» — для эсеров Якутия исторически была регионом высоких результатов. В отличие от КПРФ, которая провозглашает себя непримиримой оппозицией, но на деле всегда договаривалась с наличной властью республики, именно СР в Якутии заняла эту нишу. Их риторика строится на защите социальных прав, вопросах экологии, распределения доходов от добычи природных ресурсов и поддержке коренных народов.

Представители партии боролись и за пост главы Якутии, и за кресло мэра Якутска, и за депутатские мандаты. Долгое время считалось, что эта партия сильна в улусах, в сельской местности и среди старшего поколения.

Однако на последних демократических выборах мэра Якутска 2021 года, выдвиженец СР Виталий Обедин чуть не победил единоросса Евгения Григорьева, за которого активно агитировали ресурс республиканской власти и столичной. Сардана Авксентьева вынуждена была тогда сделать драматичный выбор между своим бывшим соратником Владимиром Федоровым, при активной поддержке которого в 2018-м была избрана мэром Якутска и Евгением Григорьевым, которого представила как свою креатуру, согласованную с республиканским центром. И эта история позволяет отнести Якутск к активу партии. Конечно, большое значение имеют персоналии кандидатов, и это справедливо в отношении всех партий, не только СР.

На нынешних выборах СР выдвинула сразу двух действующих депутатов Госдумы, связанных с Якутией: Федота Тумусова и Юрия Григорьева. Таким образом, эта партия сделала ставку на действующих федеральных депутатов.

Однако в последние годы партия сталкивается с серьезным давлением и размытием электората, характерным для всех партий левого блока – КПРФ, ЛДПР и СР.

ЛДПР в Якутии, которая на прошлых выборах показала скромный результат, традиционно выдвинула своего регионального лидера Гаврила Парахина. Он имеет не только опыт депутата Ил Тумэна, но и Госдумы. В 2021-м на несколько месяцев Парахин был продвинут по партсписку вместо своего выбывшего соратника по партии.

После смерти «отца»-основателя Владимира Жириновского, ЛДПР испытывает затруднения с позиционированием. Партия по инерции транслирует радикализацию, но без харизмы Жириновского это звучит по-другому.

Так же партия испытывает давление и размытие электората, в первую очередь от «Новых людей», которые увеличили свои проценты в Якутии во многом за счет традиционных процентов ЛДПР.

Парахин известен в промышленных районах Якутии, которые традиционно более активно голосуют за ЛДПР. Он часто выдвигается на всевозможные выборы: в Ил Тумэн, на пост главы республики, на пост мэра Якутска, в Госдуму. Успешными из них для Парахина были выборы в Ил Тумэн.

ЛДПР старается доказать избирателю, что она перестала быть «партией одного человека». ЛДПР позиционирует себя как главный антимигрантский голос в стране. Партия активно критикует «фальшивые отчеты чиновников», коррупцию, безумные штрафы, рост цен и низкие зарплаты. Ключевой лозунг: «Защитить каждого простого праведного русского труженика здесь и сейчас».

Представители непарламентских партий, выдвинутые на выборы в Госдуму по Якутии, ведут себя пассивно. Их присутствие не чувствуется в информационном поле. Если они и проводят где-то встречи с избирателями, информации об этом в открытом доступе нет.

В целом, нынешняя кампания отличается меньшим накалом, отсутствием драматизма, чем в прошлые годы. И это касается не только представителей непарламентских партий, но и всех представленных.

Тем не менее, по данным опросов ВЦИОМ и ФОМ, более половины избирателей планируют принять участие в выборах. Общефедеральные тренды нам сообщили. А как будет голосовать Якутия – узнаем через неделю с небольшим.

*Признан иноагентом Минюстом России.

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