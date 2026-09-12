Сегодня день рождения главы района и директора колледжа
Сегодня день рождения главы района и директора колледжа
Сегодня, 13 сентября исполнилось 58 лет Александру Викторовичу ШЕСТОПАЛОВУ, главе Алданского района Якутии.
В этот же день исполнилось 43 года Гаврилу Иннокентьевичу СЕМЕНОВУ, директору Якутского колледжа связи и энергетики им. П.И. Дудкина.
13 сентября отмечает свой день рождения Анна ПОЛЯТИНСКАЯ, известный журналист.
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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