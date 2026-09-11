Школьные ярмарки: Полное расписание на завтра
Завтра в Якутске пройдут школьные ярмарки: где и во сколько
Редакция «Эхо столицы» публикует расписание школьных ярмарок Якутска, которые пройдут завтра, 12 сентября.
Школьники (их родители) приносят на продажу домашние заготовки, свежие овощи, выпечку и многое другое. На ярмарку могут прийти все желающие, чтобы приобрести продукцию по доступным ценам.
СОШ №7 — 10:30 ч.
СОШ №13 — 10:00 ч.
СОШ №15 — 12:00 ч. СОШ №17 — 10:00 ч.
СОШ №18 — 11:00 ч.
СОШ №27 — 10:00 ч.
СОШ №29 — 11:00 ч.
СОШ №30 — 11:00 ч.
СОШ №35 — 12:00 ч.
СОШ №39 — 11:00 ч.
СОШ №40 — 12:00 ч.
Центр глобального образования — 10:00 ч.
Тулагинская СОШ — 10:00 ч.
Маганская СОШ — 11:00 ч.
Хатасская СОШ — 13:00 ч.
Подготовлено с использованием материалов управления образования Якутска и портала Ykt.Ru
Градостроительные тайны столицы: Уникальная выставка
Читайте также:
Ещё по теме
Заголовок формы
Текст формы
Ошибка: Контактная форма не найдена.
Ошибка в тексте статьи
Послать сообщение об ошибке автору? Ваш браузер останется на той же странице.
Добавить комментарий