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11.09.2026 11:00
чтение: 1 мин
Культура
#Раиса Винокурова
#Якутия

Добрая новость Владимира Индигирского

Дорогие читатели! Пришла добрая новость из Санкт-Петербурга. 14 сентября 2026 года, звание Лауреата с вручением престижного знака «МАСТЕР — 2026» будет вручено  хормейстеру народного хора «Арчы», Отличнику культуры и образования Республики Саха (Якутия) — Раисе Иннокентьевне ВИНОКУРОВОЙ.

         Авторитетное международное жюри свою награду приурочило к 80-летию со дня рождения хормейстера,   оценив её бесценный вклад в сохранение, развитие и популяризации самодеятельного  хорового и вокального искусства Республики Саха (Якутия).   

          Грандиозное мероприятие пройдёт в восточном  крыле  Главного штаба Эрмитажа на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где размещены экспозиции современности и западно-европейского искусства XIX -XX веков. 

         Возглавляемый Раисой Винокуровой народный хор «Арчы» в разные годы представлял свое искусство в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чите, в Венгрии, Польше, Турции и Бурятии.

         Коллектив становился победителем на Международных фестивалях: «Добровидение», «Поющий мир» им. Ю. Фалика.

         Хору аплодировали в Колонном Зале Дома Союзов, Храме Христа Спасителя, в Государственном Кремлевском Дворце.

На озере Ильмень         

Напомню, что в Год Великой Победы, в 2025 году, дочка ветерана ВОВ Иннокентия Лазаревича СЕРГУЧЁВА  (бойца  21 -й  Лыжной мотострелковой бригады) ,  Раиса ВИНОКУРОВА —  организовала творческий хоровой десант по местам боевой славы (до озера Ильмень Новгородской области), где по пути следования были проведены концерты.  

         Будем помнить, что с Атриума Эрмитажа в разные годы лауреатами становились: Лучано Паваротти, Андрей Мыльников, Тонино Гуэрра, Алексей Балабанов, Даниил Гранин, Ая Яковлева и многие выдающиеся жители планеты. 

После концерта. Хор «Арчы»

         Итак, социально-культурный проект под руководством директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского 14 сентября назовёт имена Лауреатов Знака «Мастер- 2026», где в среди победителей будет названо имя ВИНОКУРОВОЙ РАИСЫ ИННОКЕНТЬЕВНЫ.

Наши аплодисменты!

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Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Засл. работник культуры РС(Я), Музыкальный обозреватель

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