Добрая новость Владимира Индигирского

Дорогие читатели! Пришла добрая новость из Санкт-Петербурга. 14 сентября 2026 года, звание Лауреата с вручением престижного знака «МАСТЕР — 2026» будет вручено хормейстеру народного хора «Арчы», Отличнику культуры и образования Республики Саха (Якутия) — Раисе Иннокентьевне ВИНОКУРОВОЙ.

Авторитетное международное жюри свою награду приурочило к 80-летию со дня рождения хормейстера, оценив её бесценный вклад в сохранение, развитие и популяризации самодеятельного хорового и вокального искусства Республики Саха (Якутия).

Грандиозное мероприятие пройдёт в восточном крыле Главного штаба Эрмитажа на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, где размещены экспозиции современности и западно-европейского искусства XIX -XX веков.

Возглавляемый Раисой Винокуровой народный хор «Арчы» в разные годы представлял свое искусство в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Чите, в Венгрии, Польше, Турции и Бурятии.

Коллектив становился победителем на Международных фестивалях: «Добровидение», «Поющий мир» им. Ю. Фалика.

Хору аплодировали в Колонном Зале Дома Союзов, Храме Христа Спасителя, в Государственном Кремлевском Дворце.

На озере Ильмень

Напомню, что в Год Великой Победы, в 2025 году, дочка ветерана ВОВ Иннокентия Лазаревича СЕРГУЧЁВА (бойца 21 -й Лыжной мотострелковой бригады) , Раиса ВИНОКУРОВА — организовала творческий хоровой десант по местам боевой славы (до озера Ильмень Новгородской области), где по пути следования были проведены концерты.

Будем помнить, что с Атриума Эрмитажа в разные годы лауреатами становились: Лучано Паваротти, Андрей Мыльников, Тонино Гуэрра, Алексей Балабанов, Даниил Гранин, Ая Яковлева и многие выдающиеся жители планеты.

После концерта. Хор «Арчы»

Итак, социально-культурный проект под руководством директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского 14 сентября назовёт имена Лауреатов Знака «Мастер- 2026», где в среди победителей будет названо имя ВИНОКУРОВОЙ РАИСЫ ИННОКЕНТЬЕВНЫ.

Наши аплодисменты!

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Владимир ИНДИГИРСКИЙ, Засл. работник культуры РС(Я), Музыкальный обозреватель