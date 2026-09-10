HALLAAN RAVE — 20 лет в ритме!
HALLAAN RAVE — грандиозный фестиваль, посвящённый 20-летию творческой деятельности DJ ASHIMI.
12 сентября во Дворце Спорта «50 лет Победы»
20 лет музыки.
20 лет энергии.
20 лет за пультом.
И теперь — один большой день, чтобы отпраздновать это вместе!
На одной сцене соберутся артисты, которые создадут атмосферу настоящего RAVE:
Jeada • Куннэй • Оркон • Kit Jah • Радивер • Замир • Fiesta • Ponsash • Тыас-Уус • Алексей Филиппов • Rozanna Z • Alex Sawwman • Invent • Умсуура • Аман Анхаров • Flow • Адирай Рэ • Yoppa • Teteeki
Ведущие:
SUORATT Альберт Ноговицын • Дмитрий Баишев
DJ LINE-UP:
DJ Acidox • DJ Kaynos • DJ Dropkiller • DJ KRT • DJ Drew • DJ Ivanstein • DJ Rondo • DJ On.Loud
Десятки артистов.
Тысячи людей.
20 лет истории, музыки и движения.
12 сентября
Начало в 18:00
Дворец Спорта «50 лет Победы»
Это не просто концерт.
Это 20 лет, превращённые в один день.
HALLAAN RAVE. 12.09.
Михаил Антонов — Диджей АШИМИ:
— Конечно, за все эти 20 лет сделано многое, ещё многое предстоит!
Работал со многими звёздами Якутии, России, а так же мировыми, например, с легендарной группой Оникс!
Рад, что многие мои друзья придут меня поддержать и выступят на моем Рейве!
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