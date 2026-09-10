HALLAAN RAVE — 20 лет в ритме!

HALLAAN RAVE — грандиозный фестиваль, посвящённый 20-летию творческой деятельности DJ ASHIMI.

12 сентября во Дворце Спорта «50 лет Победы»

20 лет музыки.

20 лет энергии.

20 лет за пультом.

И теперь — один большой день, чтобы отпраздновать это вместе!

На одной сцене соберутся артисты, которые создадут атмосферу настоящего RAVE:

Jeada • Куннэй • Оркон • Kit Jah • Радивер • Замир • Fiesta • Ponsash • Тыас-Уус • Алексей Филиппов • Rozanna Z • Alex Sawwman • Invent • Умсуура • Аман Анхаров • Flow • Адирай Рэ • Yoppa • Teteeki

Ведущие:

SUORATT Альберт Ноговицын • Дмитрий Баишев

DJ LINE-UP:

DJ Acidox • DJ Kaynos • DJ Dropkiller • DJ KRT • DJ Drew • DJ Ivanstein • DJ Rondo • DJ On.Loud

Десятки артистов.

Тысячи людей.

20 лет истории, музыки и движения.

12 сентября

Начало в 18:00

Дворец Спорта «50 лет Победы»

Это не просто концерт.

Это 20 лет, превращённые в один день.

HALLAAN RAVE. 12.09.

Михаил Антонов — Диджей АШИМИ:

— Конечно, за все эти 20 лет сделано многое, ещё многое предстоит!

Работал со многими звёздами Якутии, России, а так же мировыми, например, с легендарной группой Оникс!

Рад, что многие мои друзья придут меня поддержать и выступят на моем Рейве!

Билеты в Афише

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