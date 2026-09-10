Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

10.09.2026 13:03
чтение: 1 мин
Якутск
#мэр города
#отопление
#тепло в домах
#экстренное совещание

Мэр собрал экстренное совещание: О чем говорили

Провел оперативное совещание с руководителями управ, ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств. Поставил предельно понятную задачу: во все жилые дома города тепло должно прийти до конца этой недели. Без исключений.

На данный момент цифры такие: жилфонд готов почти на 80%. У многих горожан еще прохладные батареи. Поступают точечные жалобы, чаще всего связанные с развоздушиванием. Даю поручение управляющим компаниям: бригады должны работать без выходных, чтобы устранить каждую заявку.

Отдельный приоритет — наши социальные объекты. Там, где в школах, детских садах и больницах до сих пор нет тепла, ситуация должна быть исправлена немедленно. В их числе — Центр содействия семейному воспитанию «Берегиня». Нужно запустить тепло там уже сегодня.

Благодарю коммунальные службы за работу в авральном режиме. Впереди много задач, но главная цель сейчас — комфорт жителей. Прошу довести начатое до конца в срок.

Какие улицы перекроют в День города

Читайте также:

Источник: МАХ Дим Димыч Brief
Фото: МАХ Дим Димыч Brief

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное