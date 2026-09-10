Мэр собрал экстренное совещание: О чем говорили

Провел оперативное совещание с руководителями управ, ресурсоснабжающих организаций и профильных ведомств. Поставил предельно понятную задачу: во все жилые дома города тепло должно прийти до конца этой недели. Без исключений.

На данный момент цифры такие: жилфонд готов почти на 80%. У многих горожан еще прохладные батареи. Поступают точечные жалобы, чаще всего связанные с развоздушиванием. Даю поручение управляющим компаниям: бригады должны работать без выходных, чтобы устранить каждую заявку.

Отдельный приоритет — наши социальные объекты. Там, где в школах, детских садах и больницах до сих пор нет тепла, ситуация должна быть исправлена немедленно. В их числе — Центр содействия семейному воспитанию «Берегиня». Нужно запустить тепло там уже сегодня.

Благодарю коммунальные службы за работу в авральном режиме. Впереди много задач, но главная цель сейчас — комфорт жителей. Прошу довести начатое до конца в срок.

Какие улицы перекроют в День города