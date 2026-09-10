Градостроительные тайны столицы: Уникальная выставка

«Якутск по фотоматериалам генеральных планов города»: путешествие сквозь десятилетия

Ко Дню города Якутска муниципальный архив городского округа «город Якутск» и музей истории города Якутска подготовили уникальную историко‑документальную выставку, где оживает градостроительная история столицы республики. Экспозиция отразит смелые мечты советских архитекторов и подлинный облик города Якутск середины XX века.

На выставке показаны более 20 снимков, сделанных архитекторами и инженерами в служебных целях. На них — не парадный, а живой Якутск 1950-х: деревянные дома соседствуют с первыми каменными многоэтажками, улицы вымощены чурками, редкие машины и мотоциклы, горожане в повседневных заботах. Эти кадры — точный образ города перед масштабными преобразованиями.

Посетителям музея представится редкая возможность увидеть то, что десятилетиями хранилось по грифом «Секретно»: оригиналы генеральных планов Якутска 1939, 1957 и 1968 годов. В центре внимания — генплан 1939 года, разработанный ГИПРОГОРом. Он впервые предлагал системное каменное строительство на вечной мерзлоте и заложил принципы планировки, которыми руководствовались следующие 18 лет.

Для кого эта выставка?

Для старшего поколения — это возможность вспомнить прежних вид знакомых улиц

Для молодёжи и школьников — это понятный рассказ о том, как устроен город, как его планируют и почему одни здания стоят здесь, а другие — там.

Для всех, кто любит свой город!

Даты выставки: с 12 сентября по 4 октября 2026 года

Место: музей истории города Якутска, ул. Аммосова, 1/1

Время работы: с 10:00 до 18:00 (среда — воскресенье)

День города: Полная программа мероприятий