Входная дверь приняла удар на себя…

Топор вместо диалога: житель Якутска повредил соседке дверь из-за замечаний

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница города Якутск с сообщением о том, что ей повредили входную дверь. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний уроженец Якутска.

Как установили полицейские, у потерпевшей был конфликт с соседом. Жильцы дома не раз просили мужчину соблюдать порядок в подъезде и не шуметь. Замечания не понравились мужчине, и ночью, будучи в нетрезвом состоянии, он взял топор и с его помощью повредил дверь заявительницы.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

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