Найдите ошибки в этих 4 фразах: Тест на грамотность

Грамотность на проверку: найдите ошибки и станьте увереннее в речи

Русский язык — штука коварная. Мы говорим и пишем на нём каждый день, но именно в самых привычных, «затёртых» выражениях чаще всего и прячутся ошибки. Мягкий знак не там, где нужно, числительное не того рода, слово, которое упорно хотят сделать средним родом… Знакомо?

Предлагаем небольшую разминку для внимательности. Ниже — четыре фразы. Найдите ошибки в каждой из них. Но будьте внимательны: не все предложения написаны неправильно. Одна фраза — абсолютно корректная, и её задача — сбить с толку.

Задание

Прочитайте и определите, где допущена ошибка:

Он мне нравиться. В течение недели. Здесь двое девушек. Вкусное кофе.

Не торопитесь с ответом. Проговорите каждую фразу вслух, задайте к глаголу вопрос, вспомните, как звучит норма. Готовы? Проверяем.

Правильные ответы

1. «Он мне нравиться» — ошибка.

Правильно: «Он мне нравится». Простое правило из школьной программы: задаём вопрос к глаголу. «Он (что делает?) нравится» — в вопросе мягкого знака нет, значит, и в глаголе его быть не должно. Мягкий знак пишется в неопределённой форме: «Он может (что делать?) нравиться».

2. «В течение недели» — ошибки нет!

Это та самая фраза-ловушка. Когда речь идёт о промежутке времени, пишем раздельно и с буквой «е» на конце: в течение недели, в течение года, в течение часа. Через «и» пишется только в прямом значении — «в течении реки», когда мы говорим о потоке воды.

3. «Здесь двое девушек» — ошибка.

Правильно: «Здесь две девушки». Собирательные числительные (двое, трое, четверо) не сочетаются с существительными женского рода. Мы говорим «двое мужчин», «трое друзей», «четверо котят», но «две женщины», «три подруги», «две девушки».

4. «Вкусное кофе» — ошибка.

Правильно: «Вкусный кофе». Литературная норма относит слово «кофе» к мужскому роду. Средний род словари допускают лишь как разговорный вариант, поэтому в грамотной речи и на письме — только «вкусный», «крепкий», «горячий кофе».

Итог: три ошибки из четырёх фраз. Если ты нашёл все три и при этом не «исправил» правильное предложение — отличный результат, твоя грамотность в порядке.

Чем полезны такие упражнения каждый день

Ежедневные мини-тесты на поиск ошибок работают как зарядка для мозга: они тренируют внимание к деталям, укрепляют зрительную память и постепенно формируют то самое «чувство языка», когда неправильный вариант просто режет глаз, даже если правило вы точно не вспомните. Пять минут в день — и вы перестаёте сомневаться перед отправкой рабочего письма, увереннее ведёте переписку и деловые переговоры, а грамотная речь начинает работать на вашу репутацию. Кроме того, регулярная практика улучшает концентрацию и навык вычитки собственных текстов: глаз привыкает замечать опечатки и логические сбои, которые раньше пролетали мимо. А ещё это просто приятно — маленькая ежедневная победа, которая поднимает самооценку и превращает изучение родного языка из скучной обязанности в увлекательную привычку.

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