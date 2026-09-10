Север готов к зиме: ГУП «ЖКХ РС(Я)» обеспечило теплом

В арктических филиалах ГУП «ЖКХ РС(Я)» эксплуатируют новые котлы

Осенне-зимний период 2026-2027 годов стартовал в арктических филиалах ГУП «ЖКХ РС(Я)» поэтапно в течение августа. Сегодня все котельные в районах присутствия предприятия функционируют в рабочем режиме, обеспечивая теплом социальные объекты и жилищный фонд.

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С наступлением отопительного сезона в котельных Абыйского, Аллаиховского, Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Момского, Нижнеколымского и Оленекского филиалов эксплуатируются новые котлы, которые заменили в рамках ремонтной кампании. Котловые агрегаты российского производства мощнее предыдущих, работают штатно и стабильно.

Кроме того, в межотопительный период специалисты северных филиалов по плану отремонтировали основное оборудование в котельных, заменили тепловые сети протяженностью свыше 15 км. На завершающей стадии реализуются мероприятия по ремонту вспомогательного оборудования, не влияющие на штатную работу объектов.

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