Сегодня день рождения зампреда правительства, глав улусов и переводчицы
Сегодня день рождения зампреда правительства, глав улусов и переводчицы
Сегодня, 11 сентября исполнилось 54 года Джулустану Анатольевичу БОРИСОВУ, первому заместителю председателя правительства Республики Саха (Якутия).
В этот же день исполнилось 58 лет Алексею Михайловичу ИННОКЕНТЬЕВУ, главе Нюрбинского улуса.
Сегодня исполнилось 60 лет Александру Николаевичу ДЬЯЧКОВСКОМУ, и.о. главы Булунского улуса.
11 сентября отмечает свой день рождения Татьяна Онисифоровна БУРЦЕВА, известный журналист.
В этот же день отмечает свой день рождения Аита Ефимовна ШАПОШНИКОВА, известная переводчица, литературный критик.
Сегодня отмечает свой день рождения Татьяна Иннокентьевна ГОГОЛЕВА, отличник народного просвещения РСФСР, автор и реализатор проекта «Полярная звезда» для талантливых детей Республики Саха (Якутия).
Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!
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