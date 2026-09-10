Эпоха Рюриковичей оживет в Якутске

Рюриковичи. Большой просветительский фестиваль «Россия – Моя история» в Якутске: день, когда прошлое оживает

19 сентября в Якутске пройдет Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история», посвящённый истории эпохи Рюриковичей. Всех жителей и гостей столицы ждут масштабные гуляния, посвященные истории средневековой Руси.

Фестиваль станет площадкой для погружения в отечественную историю, культуру и духовное наследие России. Участники смогут узнать больше о ключевых исторических событиях, достижениях и ценностях нашей страны, а также принять участие в тематической программе, которая включает в себя уникальные экскурсии с блогерами, музыкальные номера, исторические реконструкции и мастер-классы, а также интеллектуальные соревнования.

В программе фестиваля научно-популярные бенто-лекции и тематические экскурсии по обновленной мультимедийной выставке «Рюриковичи» от кандидатов исторических наук и инфлюенсеров. Также каждый сможет проверить свои знания в формате знаменитой «Своей игры» по истории Руси XIII века или опробовать силы в блиц-викторине «Угадай артефакты времён средневековой Руси».

На экранах развернутся кинопоказы документальных лент о культуре и быте нашей страны: «Уроки якутского», «Моё Русское Устье» и «Родина нашей Родины».

Весь день в фойе первого этажа будет работать тематическая ярмарка народных мастеров и буккроссинг, где можно найти новую книгу для домашней библиотеки совершенно бесплатно. Прямо на выставке «Рюриковичи» будет работать историческая реконструкция ручного помола муки на жерновах, мастер-классы по созданию собственного герба и славянской письменности на восковых табличках. Для самых любознательных юных посетителей будет подготовлена квест-игра «Тайны древнего свитка» в зале «Рюриковичи».

На специальной локации «Радиополе» развернется настоящий средневековый лагерь. Гости увидят работу требушета — грозного осадного орудия, а также смогут испытать свою меткость в историческом тире: стрельбе из фустибала, арбалета или попробовать себя в метании копья.

Дата и время: 19 сентября (суббота), с 10:00 до 16:00.

Место: г. Якутск, Исторический парк «Россия — Моя история», ул. К. Уткина, д. 5.

Вход свободный.

Большой просветительский фестиваль «Россия — Моя история» пройдет 19 сентября 2026 года во всех 26 исторических парках «Россия – Моя история» от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Приходите всей семьей, чтобы вместе открыть новые страницы отечественной истории!

Расписание мероприятий:

11.00-12.00 Бенто-лекции от кандидата исторических наук, доцента ИФ СВФУ Айтала Игоревича Яковлева и кандидата исторических наук Екатерины Алексеевны Строговой Место – лекторий 1 этаж 12:30-13:00 Специальная экскурсия по экспозиции «Рюриковичи» от кандидата исторических наук, доцента ИФ СВФУ Айтала Игоревича Яковлева Место: зал «Рюриковичи» 12:00-15:00 Кинопоказы документальных фильмов: — «Уроки якутского»; — «Моё Русское Устье»; — «Родина нашей Родины» Место – зал «Единством сильны!» 12:00-15:00 Зона «Ристалище» от клуба «Грифон» Место – радиополе 12:00-15:00 Историческая реконструкция «Требушет – средневековое осадное орудие» Место – радиополе 12:00-15:00 Историческая реконструкция — Тир «Фустибал» Место – радиополе 12:00-15:00 Арбалетный тир Место – радиополе 12:00-15:00 Тир «Метание копья» Место – радиополе 15:00-16:00 Музыкальная программа Место – фойе 1 этажа

Постоянные активности: 10-00-16.00 Тематическая экскурсия-лотерея по следующим темам: «История средневековой Руси в картах», «История повседневности Древней Руси», «Русские княжества перед Куликовской битвой», «От Калки до Невы: Русь в XIII веке», «Соседи Древней Руси» Место – зал «Рюриковичи» 10:00-16:00 Тематическая ярмарка народных мастеров, ремесленников Место – фойе 1 этажа 10.00-16.00 Буккросинг — книговорот Место – фойе 1 этажа 10:00-16:00 Историческая реконструкция «Помол муки ручными жерновами» Место – зал «Рюриковичи» 10.00-16.00 Интеллектуальная викторина в формате «Своя игра» по истории средневековой Руси Место – зал «Рюриковичи» 10.00-16.00 Блиц-викторина «Угадай артефакты времён средневековой Руси» Место – зал «Рюриковичи» 10.00-16.00 Мастер-класс по славянской письменности на церах Место – зал «Рюриковичи» 10.00-16.00 Оффлайн-генератор герба «Гербакрафт» Место – зал «Рюриковичи» 10.00-16.00 Игра «Угадай кто?» Место – зал «Рюриковичи» Линейные мероприятия: 11.00-12.00 Бенто-лекции от кандидата исторических наук, доцента ИФ СВФУ Айтала Игоревича Яковлева и кандидата исторических наук Екатерины Алексеевны Строговой Место – лекторий 1 этаж 12:30-13:00 Специальная экскурсия по экспозиции «Рюриковичи» от кандидата исторических наук, доцента ИФ СВФУ Айтала Игоревича Яковлева Место: зал «Рюриковичи» 12:00-15:00 Кинопоказы документальных фильмов: — «Уроки якутского»; — «Моё Русское Устье»; — «Родина нашей Родины» Место – зал «Единством сильны!» 12:00-15:00 Зона «Ристалище» от клуба «Грифон» Место – радиополе 12:00-15:00 Историческая реконструкция «Требушет – средневековое осадное орудие» Место – радиополе 12:00-15:00 Историческая реконструкция — Тир «Фустибал» Место – радиополе 12:00-15:00 Арбалетный тир Место – радиополе 12:00-15:00 Тир «Метание копья» Место – радиополе 15:00-16:00 Музыкальная программа Место – фойе 1 этажа Читайте так же 400: Важно переосмыслить исторический вклад Легоя Тойона и Борогонского улуса – эксперт



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