Ежедневный гороскоп на пятницу 11 сентября 2026

гороскоп на 11 сентября 2026

Лунное предупреждение

Гороскоп на 11 сентября 2026: 29, 30, 1 лунный день. Новая Луна.

Будьте внимательны: до вечера не рекомендуется совершать покупки, кроме продуктов и топлива, а также принимать важные решения. После этого Луна перейдёт из Девы в знак Весов.

Овен

21 марта — 19 апреля

Большая часть дня пройдёт под влиянием Лунного предупреждения. Это благоприятное время для творчества и нестандартных идей, однако ваши замыслы могут оказаться не вполне реалистичными. Записывайте всё интересное, что приходит в голову, но не спешите воплощать задуманное до окончания указанного периода.

Телец

20 апреля — 20 мая

День открывает перед вами широкие возможности для творчества. Особенно ярко это почувствуют представители искусства и все, кто занимается созидательной деятельностью. Общайтесь, отдыхайте и наслаждайтесь приятной компанией, но отложите важные решения и покупки. Исключение можно сделать только для продуктов и топлива.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Сегодня на первый план выйдут дом, семья и, возможно, отношения с одним из родителей. Из-за влияния Лунного предупреждения не стоит принимать серьёзные решения. Лучше посвятить время привычным делам, отдыху и развлечениям. Расходы желательно ограничить продуктами и топливом.

Рак

21 июня — 22 июля

Будьте внимательны в разговорах и не доверяйте решениям, принятым под влиянием внезапного порыва. Занимайтесь привычными делами, не меняя намеченный курс. Возможны семейные обсуждения или мелкий ремонт дома. В то же время день прекрасно подходит для встреч, дружеских бесед и новых знакомств.

Лев

23 июля — 22 августа

Лунное предупреждение затрагивает ваш финансовый сектор, поэтому сегодня особенно важно контролировать расходы. Может появиться сильное желание отправиться за покупками или принять неожиданное решение, связанное с деньгами. Не поддавайтесь импульсу и приобретайте только самое необходимое — продукты и топливо.

Дева

23 августа — 22 сентября

Поскольку Лунное предупреждение действует в вашем знаке, вы можете почувствовать нерешительность или некоторую растерянность. Не торопитесь действовать под влиянием внезапных идей и откажитесь от необязательных покупок. Лучше расслабьтесь, отдохните и проведите время в приятной компании.

Весы

23 сентября — 22 октября

Венера, управляющая вашим знаком, на ближайшие шесть недель перемещается в финансовый сектор. Это может усилить желание окружить себя красивыми вещами, но одновременно создать возможности для увеличения дохода. Сегодня внимательно следите за расходами и отложите любые необязательные покупки до окончания Лунного предупреждения.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

Прекрасный день для общения с друзьями, единомышленниками и представителями различных сообществ. Обменивайтесь идеями, обсуждайте планы и наслаждайтесь приятной компанией. Однако не берите на себя новые обязательства и не соглашайтесь на важные предложения до окончания Лунного предупреждения.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Как знак, устремлённый в будущее, сегодня вы можете придумать необычные планы и поставить перед собой новые цели. Некоторые идеи покажутся особенно смелыми и вдохновляющими. Обязательно запишите их, но не спешите действовать: вернитесь к своим замыслам позже и оцените их более объективно.

Козерог

22 декабря — 19 января

Сейчас вас особенно привлекают темы образования, издательского дела, медицины, права и средств массовой информации. Возможно, вы уже обдумываете связанные с ними планы. Однако именно эти сферы сегодня находятся под влиянием Лунного предупреждения. Не предпринимайте решительных шагов — дайте идеям время созреть.

Водолей

20 января — 18 февраля

Сегодня Лунное предупреждение затрагивает один из ваших финансовых секторов. Воздержитесь от решений, связанных с банковскими операциями, кредитами, налогами, долгами, ипотекой и совместным имуществом. Собирайте информацию, уточняйте детали и проверяйте факты, но окончательные действия отложите.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Сегодня происходит единственное в этом году Лунное предупреждение в знаке, противоположном вашему. Во время общения с супругом, партнёром или близкими друзьями не соглашайтесь ни на что важное и не берите на себя дополнительные обязательства. Спокойно наблюдайте за происходящим и особенно критично оценивайте внезапные идеи. Предупреждён — значит вооружён.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родилась актриса Вирджиния Мэдсен (1961) и актёр Фёдор Добронравов (1961). Вы наблюдательны, организованны, умеете мыслить стратегически и тонко чувствуете эмоции окружающих. Смелость и твёрдость убеждений помогают вам добиваться поставленных целей.

В наступившем личном году старайтесь чаще общаться, отдыхать и получать удовольствие от жизни. Цените красоту вокруг и поддерживайте внутреннее ощущение гармонии. Позвольте себе быть более открытыми и раскованными, но при этом не забывайте о своих главных целях.

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