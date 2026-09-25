Ежедневный гороскоп на субботу 26 сентября 2026 года

Полнолуние в Овне достигнет пика в 19:49 по московскому времени.

гороскоп на 26 сентября

Лунное предупреждение

Гороскоп на 26 сентября 2026: 15, 16 лунный день. Полная Луна. Сегодня с 11:00 до 14:00 по московскому времени воздержитесь от важных решений и покупок, за исключением продуктов питания и топлива.

Овен

21 марта — 19 апреля

Сегодня вы можете чувствовать беспокойство, поскольку Полнолуние происходит в вашем знаке. Такое бывает раз в год и может вызвать напряжение в отношениях с близкими людьми. Ваш лучший союзник — терпение. Позвольте себе менять планы в течение дня.

Телец

20 апреля — 20 мая

Энергия Полнолуния может нарушить привычный рабочий распорядок. Проявляйте терпение в общении с коллегами, медицинскими и социальными работниками, а также со всеми, кто помогает ухаживать за вашим питомцем. Помните: из-за влияния Марса на сферу общения сейчас вы говорите особенно прямо и откровенно.

Близнецы

21 мая — 20 июня

Будьте терпеливы и дипломатичны в общении с друзьями, участниками коллективов и общественных организаций. Энергия Полнолуния может привести к неожиданным переменам или напряжённости. Вместе с тем сегодня возможна встреча с необычным и интересным человеком.

Рак

21 июня — 22 июля

Сегодня вы можете оказаться между требованиями семьи и домашними обязанностями, с одной стороны, и карьерой или общественной жизнью — с другой. Угодить всем не получится. Во время этого Полнолуния особенно важно не игнорировать потребности близких. Постарайтесь найти разумный баланс.

Лев

23 июля — 22 августа

Будьте внимательны к своим словам и поступкам. Импульсивная энергия Полнолуния, усиленная влиянием непредсказуемого Урана, повышает риск неприятных происшествий. Не спешите и сохраняйте осторожность. Вместе с тем день может принести новые идеи, знакомства и впечатления.

Дева

23 августа — 22 сентября

Внимательно следите за расходами, финансовыми операциями и личными вещами: сегодня непредвиденное событие может повлиять на ваше материальное положение. Берегите имущество от потери, кражи или повреждения. Избегайте поспешных решений. Вероятно, какая-то финансовая ситуация достигнет кульминации.

Весы

23 сентября — 22 октября

Сегодня происходит единственное в этом году Полнолуние, расположенное напротив вашего знака. Оно может усилить напряжение в отношениях с партнёром, супругом или близкими друзьями. Кто-то способен поступить совершенно неожиданно. Дважды подумайте, прежде чем отвечать, и избегайте импульсивных реакций.

Скорпион

23 октября — 21 ноября

День может оказаться беспокойным из-за событий, связанных с работой, здоровьем или домашним животным. Особенно внимательно присматривайте за питомцем, чтобы избежать неприятных происшествий. Старайтесь сохранять спокойствие и поддерживать мирные отношения с окружающими.

Стрелец

22 ноября — 21 декабря

Непростой день для романтических отношений, общения с детьми, светских мероприятий, творчества и спорта. Родителям следует внимательнее следить за детьми, чтобы предотвратить травмы и несчастные случаи. Осторожность потребуется и во время занятий спортом. Не спешите и избегайте неоправданного риска.

Козерог

22 декабря — 19 января

Вы можете почувствовать, что разрываетесь между домашними и семейными обязанностями и требованиями внешнего мира. Причина — противоречивая энергия Полнолуния. Хотя привычный уклад дома может быть нарушен, игнорировать карьерные и общественные обязательства тоже не получится. Постарайтесь грамотно распределить время и силы.

Водолей

20 января — 18 февраля

Сегодня повышен риск неприятных происшествий. Сохраняйте собранность, не торопитесь и внимательно следите за своими словами и действиями. Избегайте импульсивного поведения, чтобы впоследствии ни о чём не сожалеть. Положительная сторона дня — вас могут посетить блестящие и оригинальные идеи.

Рыбы

19 февраля — 20 марта

Проверьте банковские счета и совместные финансовые соглашения: возможны ошибки или неожиданные изменения. Если вы давно пытаетесь прийти к договорённости, сегодня ситуация может проясниться и сдвинуться с мёртвой точки. Наконец появится свет в конце тоннеля — и на этот раз это точно не поезд.

Если сегодня ваш день рождения

Сегодня день рождения отмечает актёр Джим Кэвизел, родившийся в 1968 году. И актёр Олег Басилашвили (1934).

Вы перфекционист: находчивый, эрудированный и склонный полностью погружаться в то, что вас увлекает. Этот год завершает девятилетний жизненный цикл. Подведите итоги и отпустите людей, обстоятельства и вещи, которые мешают вам двигаться вперёд. Наведите порядок как во внешней жизни, так и во внутреннем мире. Чаще бывайте на природе и старайтесь проявлять больше сострадания и любви.