Проверка грамотности: в каком слове пропущена буква И?

Предыстория или предистория? Мини-тест, который путает даже отличников

Грамматическая разминка: где пропущена буква И?

Русский язык щедр на подвохи, и один из самых коварных — выбор между И и Ы после приставки. На слух разницы почти нет, а на письме ошибка бросается в глаза сразу. Сегодняшнее задание займёт у вас меньше минуты, но покажет, насколько твёрдо вы помните школьное правило.

Задание

Перед вами четыре словосочетания. В каждом пропущена буква — И или Ы. Ваша задача: определить, в каком именно слове пропущена буква И.

Расскажи пред_сторию Без_нтересная вещица Сверх_нтересная барышня Без_дейный лидер

Не спешите отвечать интуитивно — здесь именно тот случай, когда «как слышится» подводит. Подумайте 10–15 секунд и мысленно зафиксируйте свой вариант.

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Готовы? Проверяем.

Правильный ответ

Буква И пропущена в третьем словосочетании — сверхинтересная барышня.

Остальные три слова пишутся через Ы: предысторию, безынтересная, безыдейный.

Разбор: почему именно так

Работает правило о переходе И → Ы после приставок.

Основное правило. Если приставка оканчивается на согласный, то начальное И корня превращается в Ы:

история → пред ы стория

стория интересный → без ы нтересный

нтересный идейный → без ы дейный

дейный искать → под ы скать, раз ы скать

скать, раз скать играть → сыграть, обыграть

Исключения — три группы.

1. Приставки СВЕРХ- и МЕЖ-. После них всегда сохраняется И:

сверх и нтересный, сверх и зысканный, сверх и ндустриальный

нтересный, сверх зысканный, сверх ндустриальный межинститутский, межигровой

Причина историческая: в русском языке после букв х и ж сочетание с ы не пишется (вспомните правило «жи-ши»). Именно поэтому наша «сверхинтересная барышня» и оказалась единственным верным ответом.

2. Иноязычные приставки: дез-, контр-, пан-, суб-, транс-, пост-, супер-. Например: дезинформация, контригра, постимпрессионизм, суперигра.

3. Слово «взимать» — пишется вопреки правилу, это закреплённое исключение.

Отдельно запомните: правило не действует на сложносокращённые слова (спортинвентарь, госинспекция) и на приставку меж-, даже если очень хочется написать «межыгровой».

Чем полезны такие упражнения

Короткие тесты на грамотность — это не просто развлечение в ленте новостей. У них есть вполне конкретная польза.

Освежают правила без зубрёжки. Одно решённое задание с разбором запоминается лучше, чем страница учебника: мозг фиксирует не абстрактную формулировку, а собственную ошибку и эмоцию от неё.

Тренируют орфографическую зоркость. Регулярно выполняя такие задания, вы начинаете автоматически «спотыкаться» о сомнительные места в тексте — а значит, реже ошибаетесь в письмах, отчётах и сообщениях.

Развивают внимание и языковое чутьё. Умение заметить подвох в четырёх коротких фразах — это навык концентрации, который пригодится далеко за пределами русского языка.

Повышают уверенность в деловой переписке. Грамотное письмо по-прежнему работает на репутацию: ошибка в простом слове способна испортить впечатление даже от сильного резюме или коммерческого предложения.

Поддерживают мозг в тонусе. Как и любые головоломки, лингвистические задачки стимулируют память и аналитическое мышление в любом возрасте.

Справились с первого раза? Поделитесь тестом с друзьями и проверьте, кто в вашей компании самый грамотный.

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