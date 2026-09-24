Проверка грамотности: в каком слове пропущена буква И?
Грамматическая разминка: где пропущена буква И?
Русский язык щедр на подвохи, и один из самых коварных — выбор между И и Ы после приставки. На слух разницы почти нет, а на письме ошибка бросается в глаза сразу. Сегодняшнее задание займёт у вас меньше минуты, но покажет, насколько твёрдо вы помните школьное правило.
Задание
Перед вами четыре словосочетания. В каждом пропущена буква — И или Ы. Ваша задача: определить, в каком именно слове пропущена буква И.
- Расскажи пред_сторию
- Без_нтересная вещица
- Сверх_нтересная барышня
- Без_дейный лидер
Не спешите отвечать интуитивно — здесь именно тот случай, когда «как слышится» подводит. Подумайте 10–15 секунд и мысленно зафиксируйте свой вариант.
…
Готовы? Проверяем.
Правильный ответ
Буква И пропущена в третьем словосочетании — сверхинтересная барышня.
Остальные три слова пишутся через Ы: предысторию, безынтересная, безыдейный.
Разбор: почему именно так
Работает правило о переходе И → Ы после приставок.
Основное правило. Если приставка оканчивается на согласный, то начальное И корня превращается в Ы:
- история → предыстория
- интересный → безынтересный
- идейный → безыдейный
- искать → подыскать, разыскать
- играть → сыграть, обыграть
Исключения — три группы.
1. Приставки СВЕРХ- и МЕЖ-. После них всегда сохраняется И:
- сверхинтересный, сверхизысканный, сверхиндустриальный
- межинститутский, межигровой
Причина историческая: в русском языке после букв х и ж сочетание с ы не пишется (вспомните правило «жи-ши»). Именно поэтому наша «сверхинтересная барышня» и оказалась единственным верным ответом.
2. Иноязычные приставки: дез-, контр-, пан-, суб-, транс-, пост-, супер-. Например: дезинформация, контригра, постимпрессионизм, суперигра.
3. Слово «взимать» — пишется вопреки правилу, это закреплённое исключение.
Отдельно запомните: правило не действует на сложносокращённые слова (спортинвентарь, госинспекция) и на приставку меж-, даже если очень хочется написать «межыгровой».
Чем полезны такие упражнения
Короткие тесты на грамотность — это не просто развлечение в ленте новостей. У них есть вполне конкретная польза.
Освежают правила без зубрёжки. Одно решённое задание с разбором запоминается лучше, чем страница учебника: мозг фиксирует не абстрактную формулировку, а собственную ошибку и эмоцию от неё.
Тренируют орфографическую зоркость. Регулярно выполняя такие задания, вы начинаете автоматически «спотыкаться» о сомнительные места в тексте — а значит, реже ошибаетесь в письмах, отчётах и сообщениях.
Развивают внимание и языковое чутьё. Умение заметить подвох в четырёх коротких фразах — это навык концентрации, который пригодится далеко за пределами русского языка.
Повышают уверенность в деловой переписке. Грамотное письмо по-прежнему работает на репутацию: ошибка в простом слове способна испортить впечатление даже от сильного резюме или коммерческого предложения.
Поддерживают мозг в тонусе. Как и любые головоломки, лингвистические задачки стимулируют память и аналитическое мышление в любом возрасте.
Справились с первого раза? Поделитесь тестом с друзьями и проверьте, кто в вашей компании самый грамотный.
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