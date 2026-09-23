В Якутии на гастролях погиб музыкальный критик Сергей Соседов

23 сентября было омрачено в Нерюнгри не только энергоколлапсом в связи с пожаром на Нерюнгринской ГРЭС и перспективой введения ЧС, но и внезапной смертью 58-летнего музыкального критика Сергея Соседова, который приехал на гастроли.

По предварительным данным, Сергей Соседов оступился и упал на лестнице в отеле, получив тяжелую травму головы. То есть, причина – несчастный случай. Его доставили в больницу, он скончался во время операции.

В ближайшее время тело планируют доставить в Москву для прощания и похорон.

В Нерюнгри Сергей Соседов приехал на гастроли для работы в качестве председателя жюри. Он должен был судить финал Международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026», который был запланирован на 25 сентября в большом зале Центра культуры и духовности имени А. С. Пушкина города Нерюнгри.

Международный конкурс красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока — 2026», ради которого Сергей Соседов прилетел в Якутию, должен был стать крупным светским событием для региона. Мероприятие организовано в рамках более масштабного международного проекта «Жемчужина Мира».

На мероприятие были заявлены звездные гости: главным специальным гостем шоу должна была стать известная певица Алиса Мон. Она планировала выступить перед зрителями со своей сольной программой «Алмаз».

Жюри и эксперты: Помимо Сергея Соседова в качестве председателя, оценивать участниц пригласили ведущих дизайнеров и экспертов моды России.

Билеты на шоу продавались от 2500 руб.

Понятно, что организаторы шоу несут убытки. Появилась информация, что организаторы приняли решение не отменять сам конкурс, однако его формат полностью пересмотрели.

Смерть коллеги подтвердил телеведущий Вадим Такменев: «Мы все в шоке. Сегодня утром не стало нашего друга, неотъемлемой части нашей команды, сердца, души, движка проекта «Суперстар» Сергея Соседова. Мы должны были встретиться все вместе в эту субботу, чтобы вместе посмотреть первый выпуск нового сезона «ВИА СУПЕРСТАР». Он очень ждал этой встречи и этой премьеры. Весь этот сезон выйдет в память о нём».

Сергей Соседов родился в 1968 году. Окончил факультет журналистики МГУ и сотрудничал с изданиями «Вечерняя Москва», «Лига наций», «Хит-парад». Популярность снискал благодаря участию в шоу «Акулы пера», также был членом жюри в проектах «Х‑фактор», «Суперстар! Возвращение» и вёл ток‑шоу «За гранью» на НТВ.

Сергей Соседов никогда не был женат; детей у него нет, сообщает Фонтанка.ру.

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