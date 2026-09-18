Ежедневный гороскоп на субботу 19 сентября 2026

День непростой, поэтому не стройте слишком амбициозных планов.

гороскоп на субботу 19 сентября 2026

Луна сегодня

Гороскоп на 19 сентября 2026: 8, 9 лунный день. Растущая Луна. После 08:15 по московскому времени 19 сентября астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений нет. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День непростой, поэтому не стройте слишком амбициозных планов. Позволить себе отдых — вполне нормально. В общении с родителями и людьми, наделёнными властью, возможны недомолвки и недоразумения. Зато в романтических отношениях вас ждут тепло и нежность.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Лучше избегать спорных тем и серьёзных разговоров о политике, религии и путешествиях: сегодня в них будет слишком много путаницы и мало пользы. Зато вас может увлечь человек, непохожий на ваше привычное окружение. Не исключено начало новой любви.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не лучший день для обсуждения финансов и распределения чего-либо между друзьями или участниками группы. Желание выдать желаемое за действительное может оказаться сильнее логики и здравого смысла. А вот служебный роман способен подарить ощущение сказки и надежду на продолжение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте внимательны в разговорах с родителями, руководством, любимым человеком и близкими друзьями: сегодня легко неверно понять друг друга или увидеть ситуацию в искажённом свете. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и других веществ, влияющих на ясность сознания. При этом романтические отношения и общение с детьми подарят тепло и спокойствие.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня на работе можно рассчитывать на поддержку и доброжелательное отношение. Не исключён и романтический интерес. Однако разговоры о других странах, путешествиях, политике и религии могут оказаться запутанными, а информация — искажённой. Не спешите решать, чему верить: сегодня люди могут серьёзно заблуждаться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Прекрасный день для романтики, встреч, развлечений, спортивных мероприятий и весёлого досуга с детьми. Но в вопросах общих расходов, совместного имущества и чужих средств нужна осторожность. Какая-то деталь может оказаться неверной. Ничего не принимайте на веру.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня мечты и фантазии могут увлечь вас сильнее, чем реальность. Поэтому важные решения, касающиеся семьи и партнёрских отношений, лучше отложить. Зато финансовые новости или покупки способны порадовать. На всякий случай сохраните чеки и упаковку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День располагает к отдыху и мечтам, а не к насыщенному расписанию. Будьте умеренны с алкоголем и избегайте веществ, которые могут затуманить сознание. Внимательно относитесь и к качеству еды. Общение с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями порадует теплом и уютом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Во многом это приятный, расслабленный день. Однако в романтических отношениях, планах на встречи и делах, связанных с детьми, возможны путаница и ошибочные предположения. Перепроверьте детали и убедитесь, что все одинаково понимают договорённости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке, что даёт вам небольшое преимущество. Друзья и единомышленники будут особенно доброжелательны и готовы поддержать. А вот в семейных разговорах возможны недоразумения. Старайтесь выражаться ясно и уточняйте то, что кажется неоднозначным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сбавьте темп и проведите день спокойно. Отношения с руководством, родителями и влиятельными людьми складываются тепло: вам рады и готовы вас поддержать. Но если что-то кажется непонятным или вызывает подозрения, не игнорируйте это ощущение — проверьте факты. Сегодня многим непросто сохранять ясность мысли.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны с финансовыми договорённостями между друзьями или участниками группы. Перепроверяйте детали: сегодня в денежных вопросах легко допустить ошибку или положиться на неверное предположение. Зато знакомство с людьми из другой среды принесёт удовольствие. Используйте возможность отправиться в поездку или узнать что-то новое.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр Джереми Айронс (1948) и боксёр Константин Цзю (1969),

Вы чувственны, умеете ценить красоту и отличаетесь живым, увлечённым характером. Вас привлекают новые впечатления. В этом году стоит снизить темп и уделить время восстановлению сил. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Старайтесь чаще бывать рядом с добрыми, отзывчивыми людьми, на которых можно положиться.

Ранее мы писали ежедневный гороскоп на 18 сентября 2026 года.