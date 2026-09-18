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19.09.2026 01:06
чтение: 1 мин
Гороскоп
#19 сентября

Ежедневный гороскоп на субботу 19 сентября 2026

День непростой, поэтому не стройте слишком амбициозных планов.
гороскоп на субботу 19 сентября 2026
гороскоп на субботу 19 сентября 2026

Луна сегодня

Гороскоп на 19 сентября 2026: 8, 9 лунный день. Растущая Луна. После 08:15 по московскому времени 19 сентября астрологических ограничений для покупок и принятия важных решений нет. Луна в Козероге.

Овен (21 марта — 19 апреля)

День непростой, поэтому не стройте слишком амбициозных планов. Позволить себе отдых — вполне нормально. В общении с родителями и людьми, наделёнными властью, возможны недомолвки и недоразумения. Зато в романтических отношениях вас ждут тепло и нежность.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Лучше избегать спорных тем и серьёзных разговоров о политике, религии и путешествиях: сегодня в них будет слишком много путаницы и мало пользы. Зато вас может увлечь человек, непохожий на ваше привычное окружение. Не исключено начало новой любви.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Не лучший день для обсуждения финансов и распределения чего-либо между друзьями или участниками группы. Желание выдать желаемое за действительное может оказаться сильнее логики и здравого смысла. А вот служебный роман способен подарить ощущение сказки и надежду на продолжение.

Рак (21 июня — 22 июля)

Будьте внимательны в разговорах с родителями, руководством, любимым человеком и близкими друзьями: сегодня легко неверно понять друг друга или увидеть ситуацию в искажённом свете. Избегайте чрезмерного употребления алкоголя и других веществ, влияющих на ясность сознания. При этом романтические отношения и общение с детьми подарят тепло и спокойствие.

Лев (23 июля — 22 августа)

Сегодня на работе можно рассчитывать на поддержку и доброжелательное отношение. Не исключён и романтический интерес. Однако разговоры о других странах, путешествиях, политике и религии могут оказаться запутанными, а информация — искажённой. Не спешите решать, чему верить: сегодня люди могут серьёзно заблуждаться.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Прекрасный день для романтики, встреч, развлечений, спортивных мероприятий и весёлого досуга с детьми. Но в вопросах общих расходов, совместного имущества и чужих средств нужна осторожность. Какая-то деталь может оказаться неверной. Ничего не принимайте на веру.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня мечты и фантазии могут увлечь вас сильнее, чем реальность. Поэтому важные решения, касающиеся семьи и партнёрских отношений, лучше отложить. Зато финансовые новости или покупки способны порадовать. На всякий случай сохраните чеки и упаковку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День располагает к отдыху и мечтам, а не к насыщенному расписанию. Будьте умеренны с алкоголем и избегайте веществ, которые могут затуманить сознание. Внимательно относитесь и к качеству еды. Общение с братьями, сёстрами, другими родственниками и соседями порадует теплом и уютом.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Во многом это приятный, расслабленный день. Однако в романтических отношениях, планах на встречи и делах, связанных с детьми, возможны путаница и ошибочные предположения. Перепроверьте детали и убедитесь, что все одинаково понимают договорённости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня Луна в вашем знаке, что даёт вам небольшое преимущество. Друзья и единомышленники будут особенно доброжелательны и готовы поддержать. А вот в семейных разговорах возможны недоразумения. Старайтесь выражаться ясно и уточняйте то, что кажется неоднозначным.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сбавьте темп и проведите день спокойно. Отношения с руководством, родителями и влиятельными людьми складываются тепло: вам рады и готовы вас поддержать. Но если что-то кажется непонятным или вызывает подозрения, не игнорируйте это ощущение — проверьте факты. Сегодня многим непросто сохранять ясность мысли.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Будьте осторожны с финансовыми договорённостями между друзьями или участниками группы. Перепроверяйте детали: сегодня в денежных вопросах легко допустить ошибку или положиться на неверное предположение. Зато знакомство с людьми из другой среды принесёт удовольствие. Используйте возможность отправиться в поездку или узнать что-то новое.

Если сегодня ваш день рождения

В этот день родился актёр Джереми Айронс (1948) и боксёр Константин Цзю (1969),

Вы чувственны, умеете ценить красоту и отличаетесь живым, увлечённым характером. Вас привлекают новые впечатления. В этом году стоит снизить темп и уделить время восстановлению сил. Сосредоточьтесь на деловых и личных отношениях. Старайтесь чаще бывать рядом с добрыми, отзывчивыми людьми, на которых можно положиться.

Ранее мы писали ежедневный гороскоп на 18 сентября 2026 года.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
Фото: Сахалайф

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https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2026/09/be-2026-111-sahajlajf-2.png

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