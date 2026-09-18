От абитуриента к студенту: Профилактика на опережение

Первый месяц нового учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях завершается. Этот период стал адаптационным прежде всего для первокурсников.

В рамках месячника адаптации первокурсники Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой встретились с медиками. Переход в новую учебную среду связан со стрессом и цель таких встреч — вооружить вчерашних школьников объективными знаниями о культуре здорового образа жизни, уберечь их от зависимостей, помочь быстрее и безопаснее влиться в студенческую жизнь. Медицинский психолог Якутского республиканского наркологического диспансера Татьяна Махмуд и врач-ренгенолог Ирина Козлова предложили подросткам поговорить о вредных привычках. Речь шла о курении и наркотиках. Опытные наркологи доступно объяснили ребятам, как вредные привычки разрушают организм, влияют на умственные способности и социальную адаптацию.

— Наркологи подготовили в встрече документальный фильм, рассказывающий о последствиях употребления наркотических веществ, заражении ВИЧ и гепатитами, о разрушении физического и психического здоровья, поражении внутренних органов, — поделились педагоги на сайте колледжа. — В части лекции, посвященной курению, врачи отметили, что табачный дым состоит из большого количества ядовитых веществ – свинца, мышьяка, формальдегида, бензола, кадмия и т.д., что курение помимо патологий сердца, сосудов и репродуктивной системы, вызывает психические и поведенческие расстройства. «При этом электронные сигареты не менее вредные, чем табак. Они не помогают бросить курить, а лишь заменяют одну вредную зависимость на другую», – сказала психолог Татьяна Махмуд. — Еще одной вредной привычкой современной молодежи стало увлечение энергетическими напитками. Медики подчеркнули, что их регулярное употребление повышает артериальное давление, может вызвать аритмию, а большие дозы кофеина, содержащегося в энергетиках, ведут к перевозбуждению, бессоннице, раздражительности и истощению нервной системы. Из-за обилия сахара в энергетиках у пьющих их людей повышается риск ожирения и сахарного диабета. Также эти напитки дают большую нагрузку на желудок и кишечник…

Диалог состоялся, зал задавал вопросы, наркологи доступно на них отвечали. И педагоги, и медики уверены, что подобные встречи способствуют созданию здоровой атмосферы в студенческой среде и служат основой для формирования культуры здорового образа жизни у молодежи.