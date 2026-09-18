Обращение народного депутата Александра Кошукова
Обращение народного депутата Якутии Александра Кошукова
Дорогие нерюнгринцы! Уважаемые жители Республики Саха (Якутия)! 18–20 сентября проходят выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. В эти дни решается, кто будет представлять наши интересы, кто будет максимально эффективно работать для развития нашей республики и всей страны.
Я, народный депутат Якутии Александр Кошуков, уже проголосовал. Свой выбор я сделал на избирательном участке № 370 «Народный».
Призываю вас таже прийти на свои избирательные участки и сделать осознанный и ответственный выбор.
От нашего выбора зависит развитие всей республики, благополучие её населения и всей страны. Это касается всех сторон нашей жизни: дорог и социальной инфраструктуры, поддержки и развития наших районов и городов, будущего и возможностей наших детей. Поэтому так важно ваше личное участие, так важно не оставаться в стороне.
Вы сделаете свой важный выбор. При выборе кандидатов и партий призываю вас ориентироваться не на предвыборную рекламу, а на реальные результаты предыдущей работы кандидатов и партий, которые они представляют. Оценивайте конкретные достижения претендентов для региона и его народа, их реальную работу их реальные возможности. Уверен, что главным критерием вашего лучшего выбора станут не чьи-то громкие обещания, а настоящие и реальные дела!
Приходите на выборы, проголосуйте за тех, кто уже доказал, что умеет, готов и хочет работать для людей.
Знайте, что ваш голос очень важен. Ваш выбор — это будущее Нерюнгри, нашего района, большой родной Якутии и всей великой России.
Успехов всем нам и правильного, мудрого, осознанного выбора!
С уважением, народный депутат Республики (Саха) Якутия Александр Кошуков
Стартуем: Якутия выбирает депутатов Госдумы и местную власть
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