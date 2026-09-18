Насколько ты грамотен? Найди 2 ошибки в этих выражениях!
Тренировка грамотности: найди 2 ошибки в этих популярных фразах
Встречали ли вы людей, чья речь буквально завораживает? С ними хочется соглашаться, их приятно слушать, а их сообщения в мессенджерах читаются на одном дыхании. Красивая и правильная речь — это не просто дань школьным правилам. Это мощный инструмент личного бренда, показатель интеллекта и уважения к собеседнику.
Грамотность помогает нам добиваться целей: успешно проходить собеседования, убеждать бизнес-партнеров и даже располагать к себе людей в личной переписке. Напротив, нелепые ошибки в словах могут мгновенно разрушить даже самое приятное первое впечатление.
Давайте устроим небольшую разминку для ума и проверим вашу языковую интуицию!
Тренировка грамотности: найди 2 ошибки!
Перед вами четыре популярные фразы. Две из них написаны абсолютно верно, а в двух других закрались досадные орфографические ошибки. Попробуйте их отыскать:
- Миллионер из трущоб
- Сжог дотла
- Сравнять с землей
- Разыскная служба
Внимательно вчитайтесь в каждое слово. Нашли, где авторы допустили промах?
(Не спешите листать дальше, дайте себе минуту на размышление!)
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Правильные ответы и разбор правил
Вы готовы узнать истину? Давайте разберем каждое выражение!
❌ Ошибка №1: «Сжог дотла»
Правильно: Сжёг дотла
Почему? В русском языке есть четкое правило для глаголов и отглагольных существительных. В корнях глаголов после шипящих под ударением пишется буква Ё (сжёг, поджёг, пережёг). Буква О в таких словах пишется только в именах существительных (сильный ожог, совершил поджог). Так как «сжёг» — это действие (глагол), пишем только через «Ё».
❌ Ошибка №2: «Сравнять с землей»
Правильно: Сровнять с землей
Почему? Здесь работает правило чередования корней -равн- / -ровн-.
- Корень -равн- используется в значении «равный, одинаковый» (сравнять счет, уравнять в правах).
- Корень -ровн- используется в значении «ровный, гладкий, прямой» (подровнять прическу, сровнять дорогу).
Выражение «сровнять с землей» означает «сделать ровным, гладким, стереть с лица земли». Поэтому здесь пишется буква О.
А что с остальными фразами?
- «Миллионер из трущоб» — написано ВЕРНО. В корне существительных после шипящих под ударением пишется буква О, если нет однокоренных слов с буквой Е/Ё (трущоба, шов, шорох).
- «Разыскная служба» — написано ВЕРНО. Это слово часто вызывает споры, так как многие хотят написать «розыскная» по аналогии со словом «розыск». Но правило гласит: в приставках роз-/раз- (рос-/рас-) под ударением пишется О (рóзыск), а без ударения — А (разыскнóй).
Интересный факт напоследок
Знаете ли вы, что грамотность — это новая сексуальность в цифровую эпоху? Маркетологи и социологи провели исследование поведения пользователей в социальных сетях и на форумах. Оказалось, что в интернете людей в первую очередь привлекают грамотные комментарии.
Если человек пишет логично, аргументированно и без ошибок, к его мнению прислушиваются в разы чаще, даже если оно расходится с мнением большинства. Это работает точно так же, как в реальной жизни: в реальности нас встречают по одежке, а в интернете — по грамотному комментарию.
Пишите правильно, говорите красиво и развивайте свою речь каждый день!
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