«Нас выгоняют!» Союз художников Якутии должен освободить 15 мастерских

Мастерские находятся во вставке между двумя жилыми домами на проспекте Ленина

Союз художников Якутии должен до 6 октября освободить 15 художественных мастерских в здании на проспекте Ленина, 42, в Якутске. Помещения общей площадью 738 квадратных метров используются художниками с 1960-х годов. Договор безвозмездного пользования продлевать не планируют, при этом другого помещения организации пока не предложили. Об этом сообщает ЯСИА со ссылкой на председателя Союза художников Якутии Ольгу Скорикову. Мастерские находятся во вставке между двумя жилыми домами на проспекте Ленина. Это помещение было построено в 1964 году по инициативе самих художников и с тех пор использовалось несколькими поколениями мастеров.

«С 1964 года там работали наши художники. Потом здание было признано аварийным, но все продолжали работать, потому что деваться было некуда. И вот внезапно нам пришло сообщение от мэрии о том, что срок договора подошел к концу и возобновляться он не будет», — рассказала Ольга Скорикова.

Председатель Союза художников отметила, что причиной прекращения пользования помещениями называют аварийное состояние здания. При этом, по ее словам, решение пока коснулось именно художественных мастерских.

«Там продолжают находиться жильцы и другие пользователи здания. Поэтому у нас возникает вопрос: если здание аварийное и опасное для нахождения людей, почему освободить помещения должны только мы?» — вопрошает Скорикова. По ее словам, освободить помещения художникам необходимо до 6 октября — даты окончания срока действующего договора.

«Это 15 мастерских, 738 квадратных метров. Для нас потеря этих помещений — очень серьезная проблема, потому что фактически речь идет о половине наших мастерских», — подчеркнула председатель Союза художников Якутии. По ее словам, здание ни разу не ремонтировалось со времени постройки. Альтернативных помещений пока не предложили.

По словам Ольги Скориковой, проблема с мастерскими обсуждается не первый год. Союз художников неоднократно обращался по этому поводу в различные инстанции, в том числе к руководству республики. Особые надежды организация связывала с обследованием здания. Как рассказала председатель союза, для этого были выделены средства, специалисты провели необходимые работы, однако результаты художникам до сих пор неизвестны.

«Мы ждали результатов обследования проблемного фундамента. Обследование состоялось, на него были выделены деньги. Но какие выводы в итоге сделали, нам непонятно. Этой информации мы так и не получили», — отметила Скорикова.

При этом другого помещения взамен мастерских на проспекте Ленина Союзу художников пока не предложили. «Нам говорят, что у мэрии попросту нет свободных помещений. Но мы говорим об этой проблеме уже много лет. До меня два председателя Союза художников также поднимали этот вопрос. Сейчас мы оказались в совершенно беззащитном положении», — сказала она.

Часть мастерских Союза художников располагается по другому адресу: в Доме художника по улице Лермонтова. Здание было построено в 1970-е годы специально для художников. Там располагается 15 мастерских.

«К сожалению, из-за финансовых проблем в свое время мы были вынуждены передать здание на баланс республики. И мы сейчас находимся там на птичьих правах. Нас в любой момент могут выселить», — отметила Скорикова.

В этом году Союз художников Якутии отмечает 85-летие. Это крупнейшее региональное объединение художников на Дальнем Востоке.

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