Газовики предложили цифровые решения и победили на сессии «Якутск 400»

Команда молодежного совета газовой компании стала лучшей на коммуникационной сессии «Якутск 400. Взгляд молодежи», представив проекты по информационному охвату горожан и созданию центра для молодых семей.

11 сентября в МЦ «Патриот» активная молодежь Якутска собралась, чтобы предложить идеи для стратегии развития города к 400-летию. Цель коммуникационной сессии — создание площадки для сбора инновационных идей и предложений по социально-экономическому и инфраструктурному развитию столицы республики.

С приветственным словом выступил глава городского округа «город Якутск» Дмитрий Садовников. Он пожелал участникам плодотворной работы и дальнейших успехов.

Спикеры рассказали о молодежной политике, экономике, кино, бизнесе и науке. Участники обсудили ключевые направления развития города и представили командные проекты в сферах цифровизации, поддержки молодых семей, инфраструктуры и здорового образа жизни.

В числе участников были капитаны команд из второго нефтегазового форума «Сила Якутии»: Алексей Ботусов, Василий Романов, Виктория Васильева, Егор Иванов, Светлана Петрова и Николай Никифоров. Генеральный директор компании в своем канале в «МАКС» рассказал, какие проекты представили молодые газовики.

«Газовики представили два проекта. Первый — приложение наподобие «Моста», но для информационного охвата города Якутска, в котором будут публиковаться стратегически важные материалы для общественного охвата среди молодежи. Второй — центр для молодых семей, в нем будет все для семей не только с детьми, но и для молодоженов, чтобы они могли там отдохнуть и поговорить с психологом», — написал Алексей Засимович.

Председатель молодежного совета компании Алексей Ботусов рассказал о своих впечатлениях:

«Мы с коллегами приняли участие в городском форуме. Собралось много активной и неравнодушной молодёжи: участники предлагали интересные идеи и с большим энтузиазмом рассказывали о них. Нам было очень интересно поучаствовать в таком формате — разрабатывать идеи и проекты на благо нашего города и молодёжи. Благодарим руководство компании за представленную возможность поучаствовать и организаторов сессии, которая прошла в таком интересном формате», — отметил Алексей Алексеевич.

По итогам защиты проектов команда молодежного совета газовой компании под руководством Алексея Ботусова заняла первое место. Идеи газовиков получили высокую оценку экспертов и будут учтены при формировании стратегии развития Якутска к 400-летию.

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