Амгинская поликлиника: от старого здания к современной медицине

Было: старая Амгинская поликлиника находилась отдельно от стационара, что создавало дополнительные сложности для пациентов и медицинских работников.

Стало: современная трёхэтажная поликлиника работает на одной территории со стационаром. Здесь созданы комфортные условия для пациентов и специалистов, а медицинская помощь стала более доступной и организованной.

Новая поликлиника в селе Амга рассчитана на 200 посещений в смену и обслуживает почти 17 тысяч жителей Амгинского района.

В здании размещены детская консультация, диагностические службы, отделение медицинской профилактики, кабинеты участковых врачей и специалистов, физиотерапии, стоматологии, акушерства и гинекологии, дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория и стерилизационное отделение.

Поликлиника оснащена современным медицинским оборудованием, включая цифровые рентгеновские комплексы, аппараты УЗИ, электрокардиографы, лабораторное и диагностическое оборудование.

«Современная поликлиника должна быть не просто новым зданием. Это прежде всего возможность получать необходимую медицинскую помощь в комфортных условиях, проходить диагностику и наблюдение в одном месте. Для жителей районов такая инфраструктура особенно важна», отметила министр здравоохранения Республики Саха (Якутия) Лена Афанасьева.

Строительство и модернизация медицинских объектов в Якутии реализуются в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи.

С 2019 года в республике введено в эксплуатацию более 120 медицинских объектов.

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