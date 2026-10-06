Легендарному спортсмену преподнесли неожиданный подарок

Егор Филиппов, легендарный якутский спортсмен, гордость Хангаласса, пятикратный победитель «Игр Дыгына» сообщил в соцсети о неожиданном подарке на свой день рождения. И поблагодарил за это «убайку», так называют старшего брата или старшего друга, наставника.

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Именинник разместил фото гнедой лошади с белой звездой во лбу. Подписчики восхитились такому подарку в год огненной лошади. И наперебой поздравляют одного из самых титулованных атлетов в истории современного национального многоборья Якутии.