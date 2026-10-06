Книга года: Всё решает народное голосование!
«Айар» кинигэ кыһата «Книга года: Сибирь – Евразия» куонкуруска кыттар!!!
«Айар» кинигэ кыһата «Книга года: Сибирь – Евразия» норуоттар икки ардыларынааҕы куонкуруска кыттар! Күндү доҕоттор, биир дойдулаахтар, тапталлаах ааҕааччыларбыт!
Биһиги кыһабыт быйыл бу улахан кинигэ куонкуруһугар 8 номинацияҕа кыттарга бэлэм. Саха тыла, саха тыына, биһиги култуурабыт, устуоруйабыт уонна үөрэхпит кинигэлэрэ Арассыыйа уонна Евразия үрдүк сыанабылын ылар кыахтаахтар. Ол эрээри, куонкурус быраабылатынан, кыайыылааҕы анал эспиэрдэр эрэ буолбакка, эһиги, норуот, быһаараҕыт! Куоластааһын болдьоҕо: Алтынньы 6 күнүттэн 16 күнүгэр диэри.
Биһиги бары куоластыыр сигэлэри биир сиргэ мунньан бэлэмнээтибит. Бары номинацияларга кыттар кинигэлэртэн биир эрэ таһаарыы уопсайа муҥутуур элбэх куолаһы хомуйан, интернет-куоластааһынын кыайыылааҕынан ааттаныаҕа.
1. Лучшая книга для подростков и юношества
- «Русско-якутский иллюстрированный словарь географических терминов = География тиэрминнэрин нууччалыы-сахалыы ойуулаах тылдьыта»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59be2b4c62311f340a9e8e
2. Лучшая учебная книга:
- «Телеңет тили. Родной телеутский язык. 1 класс»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59d6544c62311f340a9e94
- «Телеңет тили. Родной телеутский язык. 2 класс»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59d84d4c62311f340a9e95
- «Эвэды төрэн. Родной эвенский язык. 1 класс»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59da6b4c62311f340a9e96
- «Эвэды төрэн. Родной эвенский язык. 2 класс»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59dbf54c62311f340a9e97
3. Лучшая научная книга:
- «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (ХVII – начало ХХ в.)»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59b7664c62311f340a9e8b
4. Лучшая краеведческая книга:
- «Традиции народа саха»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59b9f74c62311f340a9e8c
- «Өбүгэбит олоҕо-дьаһаҕа=Уклад жизни народа саха»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59c3484c62311f340a9e8f
5. Лучшая книга по искусству, фотоиздание:
- «Августина Филиппова. С миссией возрождения»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59d1224c62311f340a9e92
6. Лучшее издание произведения нехудожественной, прикладной литаретуры (Non-fiction):
- «Лоскутные идеи и затеи: украшения, аксессуары»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59d2f64c62311f340a9e93
7. Лучшее издание, вносящее вклад в развитие евразийского межкультурного сотрудничества:
- «Билгэ бичик = Ырк Битиг»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59cf964c62311f340a9e91
- «Хабыланды баатыр = Кобланды батыр»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a5737874c62311f340a9e89
8. Лучшая книга, посвященная году единства народов Росси:
- «Этноатлас Республики Саха (Якутия)»
Сигэтэ: https://www.bibliosib.ru/attendees/prize/6a59bb9a4c62311f340a9e8d
Хайдах куоластыыбыт (2 мүнүүтэ иһигэр):
- Үөһээ бэриллибит сигэнэн киирэҕит.
- Кинигэ сирэйигэр «Куоластыыбын» кунуопканы баттыыгыт.
- Куоласкытын бигэргэтэҕит.
Хас биирдии куолас – бу аан дойду таһымыгар саха кинигэтин таһаарыытын өйөөһүн, биһиги ааптардарбыт, эрэдээктэрдэрбит, худуоһунньуктарбыт уонна «Айар» хамаандатын сыралаах үлэтин билинии. Махтал!
Реклама. АО НИК “АЙАР”, ИНН 1435328670
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