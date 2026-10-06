Тест на грамотность: Найдите речевые ошибки
Иногда в предложении нет ни одной орфографической ошибки, но звучит оно всё равно неграмотно. Виноваты речевые ошибки: слова сочетаются неправильно или употребляются не в своём значении.
Задание:
Определите, есть ли в предложении речевая ошибка. Если есть, исправьте её.
1) Не забудьте оплатить за проезд.
2) На улице холодно, надень шарф.
3) Этот вопрос играет большое значение.
4) Мама одела дочку в тёплый комбинезон.
5) В компании открыта свободная вакансия.
Ответы и разбор
1) Ошибка. Правильно: оплатить проезд или заплатить за проезд. Глагол «оплатить» употребляется без предлога: оплатить счёт, покупку. А «заплатить» — с предлогом «за». «Оплатить за проезд» — смешение двух вариантов.
2) Ошибки нет. Надеть можно что-то на себя или на кого-то: надеть пальто, шапку, очки.
3) Ошибка. Правильно: имеет большое значение или играет большую роль. Здесь смешались два устойчивых выражения. Значение всегда «имеют», а роль — «играют».
4) Ошибки нет. Одеть можно кого-то: одеть ребёнка, одеть куклу. Запомнить помогает фраза: «Одеть Надежду, надеть одежду».
5) Ошибка. Правильно: открыта вакансия. Слово «вакансия» уже означает свободную должность. «Свободная вакансия» — лишнее повторение смысла (плеоназм).
Итог
Если вы нашли все три ошибки и не заподозрили лишнего во втором и четвёртом предложениях, у вас отличное чувство языка.
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