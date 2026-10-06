Праздник легендарного поколения: Золотая страница истории

Праздник легендарного поколения: как Чульман встретил свой вековой юбилей

В поселке Чульман состоялась праздничная встреча, посвященная Дню старшего поколения. Для этого поселка, который является старейшим населенным пунктом в Нерюнгринском районе и только что отметил славное 100-летие со дня своего основания, день чествования ветеранов и старожилов поселка наполнен особенно глубоким смыслом.

Встречу открыл народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.

«Уважаемые жители Чульмана, дорогие ветераны, труженики, представители старшего поколения! Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать вам слова искренней благодарности, уважения и любви. Сегодня праздник мудрости, добра и жизненного опыта. Ровно сто лет назад, в далеком 1926 году, на месте нынешнего Чульмана появилось небольшое зимовье, куда пришли жить 19 первых жителей. Выросший на Великой Орочонской тропе, Чульман стал отправной точкой для великих геологических открытий и промышленного развития всего региона. Именно здесь, на вашей земле, начинался путь к рождению города Нерюнгри, здесь закладывались основы угольной и энергетической мощи нашей республики.

Без Чульмана не было бы ни «малого БАМа», ни угольной столицы Якутии. И в этом — ваша огромная заслуга, дорогие наши ветераны, первостроители и старожилы. Вы вложили частицу своей души в становление поселка, пережили вместе с ним и трудные времена, и периоды большого роста.

Вы — геологи и шахтеры, дорожники и строители, учителя и врачи, работники культуры и сферы обслуживания. Каждый из вас своим самоотверженным трудом приближал развитие родного поселка, а значит — и всей Южной Якутии. Ваш бесценный опыт и неравнодушие — главная основа и жизненная опора для всех новых поколений чульманцев.

Низкий поклон вам за ваш трудовой подвиг! За то, что вы не жалели сил, работали на совесть и искренне любили свою малую родину. Чульман — это не просто точка на карте, это большая дружная семья, где чтят традиции, ценят труд и верят в будущее.

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения вашему жизненному пути. Ваша мудрость — это фундамент, на котором строится настоящее и будущее нашего поселка и всего Нерюнгринского района.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, тепла и заботы близких. Пусть каждый день будет наполнен радостью, вниманием и уважением. Живите долго, оставайтесь такими же активными, мудрыми и неравнодушными! С праздником вас! С Днем старшего поколения! С вековым юбилеем любимого Чульмана!», — сказал народный депутат Александр Кошуков.

За значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и в честь 100-летия со дня образования поселка Чульман Александр Кошуков вручил жителям Чульмана Почетные грамоты председателя постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике.

Этих высоких наград удостоены: Ушенкова Антонина Григорьевна — ветеран Великой Отечественной войны – труженик тыла, Логинова Тамара Ивановна – ветеран труда, Шелевая Раиса Захаровна – первостроитель Нерюнгринского района, ветеран труда.

«Вы — часть славной истории и золотого фонда поселка. Ваше поколение – великий образец стойкости, мудрости и преданности своему делу. Самоотверженным трудом Вы заложили прочный фундамент для благополучия нынешних и будущих чульманцев», – отметила в поздравительной речи глава поселка Чульман Марина Кропачева.

За весомый личный вклад в развитие поселка, активную гражданскую позицию и добросовестный труд, в связи с празднованием 100-летия Чульмана Благодарственные письма главы поселения в этот день получили:

Студилина Галина Павловна,

Москалева Галина Егоровна,

Рудых Татьяна Сергеевна,

Долина Галина Мартыновна,

Соболева Руслана Иннокентьевна,

Врабий Людмила Викторовна,

Пукалова Валентина Александровна,

Чумакова Ирина Ивановна,

Минеева Галина Ивановна,

Оверина Людмила Михайловна,

Свешникова Руслана Сергеевна,

Орлова Лидия Степановна,

Прядко Валентина Евгеньевна,

Рахманова Галина Ивановна,

Павлик Валентина Сергеевна,

Титова Наталья Александровна,

Литовченко Людмила Клементьевна,

Аверина Людмила Андреевна.

Также Марина Кропачева вручила чульманцам Благодарственные письма от координационного центра Республиканского оперативного штаба Республиканской комиссии «Вместе к Победе», Северо-Восточного Фонда помощи и поддержки Донбасса — волонтерам общественного движения в поддержку участников Специальной Военной Операции за личный вклад и неоценимую помощь участникам СВО из Якутии — волонтерам чульманской организации «Дарите Добро»: Бухольцевой Татьяне Михайловне, Рохмановой Галине Ивановне, Оносовой Алефтине Петровне, Васильевой Марии Ивановне, Малышевой Лидии Сергеевне. «Несмотря на почтенный возраст, эти женщины плетут сети, готовят «Обеды для победы», оказывают неоценимую помощь нашим землякам, которые находятся в зоне боевых действий в очень тяжелых условиях». – отметила глава поселка.

С поздравлениями к старшему поколению обратилась председатель организации первостроителей Нерюнгринского района Анна Киселева.

После торжественной части состоялась праздничая программа. Все участники и гости мероприятия веселились, танцевали, пели песни под баян, участвовали в конкурсах, играх, викторинах. При поддержке администрации поселка, Чульманский Дом Культуры «Юность» во главе с режиссером Ксенией Литовченко подготовил большую концертную программу, в которой выступили: студия «Этно-фьюжн», кавер-группа «Семья», вокальная группа «Талисман», под руководством Аллы Викторовой, солисты Ирина Кузьмина и Евгений Бараханов.

В заключении мероприятия народный депутат Александр Кошуков сказал: «Мы знаем, что поселок Чульман – это не просто известный населенный пункт на крайнем юге Якутии! Это самый первый крупный поселок на нашей земле, живая история республики, долгое время – столица Тимптонского района, непосредственный участник всех легендарных и героических событий, напрямую связанных с рождением, становлением и развитием всего Нерюнгринского района! И с этими событиями напрямую связаны представители старшего поколения – люди, с которыми мы сегодня вспоминали эти большие события!

Хочу выразить искреннюю благодарность председателю совета ветеранов поселка Чульман Татьяне Михайловне Бухольцевой за ее активную работу. Спасибо Татьяне Михайловне за неравнодушие к судьбе поселка, за чуткость и внимание к пожилым людям. Благодаря ее инициативе и энергии у нас регулярно проходят замечательные встречи, на которых всегда царит теплая, домашняя атмосфера. Она дарит людям радость, оптимизм и заботу, что заслуживает самого глубокого уважения!

Для меня Чульман – это место, где начиналась история освоения Южной Якутии, где билось сердце геологических открытий, откуда прокладывались пути в будущее. Чульман — колыбель нашего родного края, поселок с уникальной судьбой и великой историей. За сто минувших лет поселок прошел огромный путь – от небольшого зимовья до современного поселка, ставшего символом мужества людей, трудовых достижений и стойкости жителей. Здесь, в суровой тайге, всегда жили и трудились удивительные люди – геологи, открывшие богатства Нерюнгринского месторождения, строители, возводившие АЯМ и Южно-Якутский угольный комплекс. Их имена навсегда вписаны в историю не только Чульмана, но и всей Якутии. Их достижения и великие свершения – это то, что делает Чульман по-настоящему уникальным. Пусть любовь и гордость за свою малую родину людей старшего возраста всегда передается из поколения в поколение, в каждом доме царят мир, тепло и благополучие, а таланты и активная жизненная позиция людей продолжают служить развитию родного поселка и всей Южной Якутии», — сказал народный депутат Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков.

