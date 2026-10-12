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12.10.2026 11:55
чтение: 1 мин
Праздники
#День народного единства
#Как отдыхаем в ноябре

Как отдыхаем в ноябре: График рабочих и выходных дней

Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре

Выходные связаны с празднованием Дня народного единства. В ноябре 2026 года россиян ждут 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Об этом сообщает РИА Новости.

Всего в месяце 30 календарных дней. Отдохнуть можно будет в среду, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.

При стандартной 40-часовой рабочей неделе сотрудникам в ноябре предстоит отработать 159 часов. Для тех, у кого установлена 36-часовая занятость, лимит составит 143 часа, а при сокращенном 24-часовом графике рабочее время в ноябре не превысит 95 часов.

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Источник: РИА Новости
Фото: Саргын Скрябин/ЯСИА

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