12.10.2026 11:55
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Как отдыхаем в ноябре: График рабочих и выходных дней
Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в ноябре
Выходные связаны с празднованием Дня народного единства. В ноябре 2026 года россиян ждут 20 рабочих и 10 выходных и праздничных дней. Об этом сообщает РИА Новости.
Всего в месяце 30 календарных дней. Отдохнуть можно будет в среду, 4 ноября, в связи с празднованием Дня народного единства.
При стандартной 40-часовой рабочей неделе сотрудникам в ноябре предстоит отработать 159 часов. Для тех, у кого установлена 36-часовая занятость, лимит составит 143 часа, а при сокращенном 24-часовом графике рабочее время в ноябре не превысит 95 часов.
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Источник: РИА Новости
Фото: Саргын Скрябин/ЯСИА
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