27.10.2026 12:21
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Как работаем на следующей неделе?
На следующей неделе работаем четыре дня!
В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября россиян ждет короткая рабочая неделя.
Праздник выпадает на среду, поэтому она будет выходным днем. Во вторник, 3 ноября, рабочий день сократят на один час.
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