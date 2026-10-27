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27.10.2026 12:21
чтение: 0 мин
Праздники
#4 ноября
#День народного единства
#как работаем
#короткая неделя

Как работаем на следующей неделе?

На следующей неделе работаем четыре дня!

В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября россиян ждет короткая рабочая неделя.

Праздник выпадает на среду, поэтому она будет выходным днем. Во вторник, 3 ноября, рабочий день сократят на один час.

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Фото: ЯСИА

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