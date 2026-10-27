Стартует прием заявок на Новогодний парад автоколонны
В Якутске стартует прием заявок на «Новогодний Парад автоколонны»
Уважаемые местные товаропроизводители!
Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска объявляет о начале приема заявок на участие в красочном конкурсе «Новогодний Парад автоколонны». Мероприятие пройдет в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» и станет частью церемонии зажигания главной новогодней елки столицы.
К участию приглашаются исключительно местные товаропроизводители (зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия)). Это отличная возможность заявить о своем бренде, показать продукцию и создать праздничное настроение для тысяч горожан и гостей города.
Важное условие: для участия в параде допускается только грузовой транспорт — грузовики, авто-будки и фургоны грузоподъемностью до 3 тонн. Это обеспечит безопасное и динамичное движение колонны по улицам города.
Заявки принимаются с 26 октября 2026 год по 26 ноября 2026 года в свободной форме. В заявке необходимо указать:
— Наименование организации (ИП/ООО);
— юридический адрес;
— ФИО ответственного лица и контактный телефон;
— ФИО водителя и контактный телефон;
— марка автотранспорта;
— государственные регистрационные номера автотранспорта.
Заявки направляются на электронную почту: opt.yakutsk@mail.ru
Победитель конкурса, чей автомобиль будет признан самым ярким, креативным и соответствующим новогодней тематике, получит денежный приз в размере 50 000 рублей.
Дата и место проведения: Парад автоколонны состоится 1 декабря 2026 года. Построение колонны начнется в 16.30ч на площади Орджоникидзе, откуда праздничная колонна проследует до площади Дружбы Народов.
Украсьте свой автомобиль гирляндами, новогодними декорациями и символикой вашего бренда! Покажите, что якутские производители — это не только качественный продукт, но и настоящий новогодний праздник!
Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска
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