В Якутске стартует прием заявок на «Новогодний Парад автоколонны»

Уважаемые местные товаропроизводители!

Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации города Якутска объявляет о начале приема заявок на участие в красочном конкурсе «Новогодний Парад автоколонны». Мероприятие пройдет в рамках республиканского фестиваля «Зима начинается с Якутии» и станет частью церемонии зажигания главной новогодней елки столицы.

К участию приглашаются исключительно местные товаропроизводители (зарегистрированные на территории Республики Саха (Якутия)). Это отличная возможность заявить о своем бренде, показать продукцию и создать праздничное настроение для тысяч горожан и гостей города.

Важное условие: для участия в параде допускается только грузовой транспорт — грузовики, авто-будки и фургоны грузоподъемностью до 3 тонн. Это обеспечит безопасное и динамичное движение колонны по улицам города.

Заявки принимаются с 26 октября 2026 год по 26 ноября 2026 года в свободной форме. В заявке необходимо указать:

— Наименование организации (ИП/ООО);

— юридический адрес;

— ФИО ответственного лица и контактный телефон;

— ФИО водителя и контактный телефон;

— марка автотранспорта;

— государственные регистрационные номера автотранспорта.

Заявки направляются на электронную почту: opt.yakutsk@mail.ru

Победитель конкурса, чей автомобиль будет признан самым ярким, креативным и соответствующим новогодней тематике, получит денежный приз в размере 50 000 рублей.

Дата и место проведения: Парад автоколонны состоится 1 декабря 2026 года. Построение колонны начнется в 16.30ч на площади Орджоникидзе, откуда праздничная колонна проследует до площади Дружбы Народов.

Украсьте свой автомобиль гирляндами, новогодними декорациями и символикой вашего бренда! Покажите, что якутские производители — это не только качественный продукт, но и настоящий новогодний праздник!

Заявление

Положение конкурса

Департамент предпринимательства, потребительского рынка и развития туризма Окружной администрации г. Якутска