Реском КПРФ: со 108-й годовщиной Ленинского комсомола!

В памяти людей советского поколения 29 октября прочно ассоциируется с Днем комсомола. И хотя такого праздника официально больше нет, как и страны, в которой он отмечался, SakhaLife публикует поздравление лидеров Якутского рескома КПРФ со 108-й годовщиной Ленинского комсомола. Ведь день комсомола – часть истории нашей страны и часть личной истории каждого человека, состоявшего в рядах этой молодежной организации.

Уважаемые товарищи!

От имени коммунистов и комсомольцев Якутии сердечно поздравляем всех, кому дороги идеалы социализма, добра и справедливости, со 108-й годовщиной Ленинского комсомола!

История комсомола тесно связана с судьбой Страны Советов. Комсомольцы Якутии участвовали во всех делах, которые были знаковыми для развития республики и страны. Так, в годы Гражданской войны они участвовали в легендарной обороне Сасыл-Сысы. Внесли большой вклад в становление и развитие государственности ЯАССР.

Гордимся тем, что Золотой Алдан поднимали молодые косаревцы под руководством первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева (1929—1938 гг.).

Юноши и девушки Якутии в годы Великой Отечественной войны смело встали на защиту своей Родины. В послевоенные годы поднимали целину, участвовали в работе по индустриализации СССР.

Молодые люди осваивали алмазные месторождения. Трудились в угольной промышленности, внесли весомый вклад в создание Южно-Якутского территориально-производственного комплекса. В глухой якутской тайге своими руками строили города— Мирный, Удачный, Нерюнгри…

Комсомольцы поднимали Амгинскую целину. В долине реки Амги возвели несколько комсомольских поселений и крепкие сельскохозяйственные предприятия.

Якутяне гордятся именами лауреатов премии Ленинского комсомола Якутии: дояра Владимира Михайлова, награжденного орденами Трудовой славы трех степеней, Почета (РФ); летчика, члена ЦК ВЛКСМ Валерия Костырина; оленевода Константина Клепечина. У всех на устах имя знаменитого бамовца, бригадира комсомольско-молодежной бригады, кавалера ордена “Знак Почета” Алексея Иванченко, который проложил первые рельсы на якутской земле.

Мы гордимся комсомольскими лидерами Якутии — Артуром Алексеевым, Александром Гаврильевым, Александром Власовым, Галиной Кокшарской, Василием Загайновым, первым секретарем Нижнеколымского райкома ВЛКСМ Виктором Губаревым, первым секретарем Верхневилюйского райкома ВЛКСМ Георгием Степановым, вторым секретарем Горного райкома ВЛКСМ Тамарой Кесаревой, секретарем комитета комсомола совхоза имени Субурусского Семеном Никитиным и другими, которые даже в лихие 90-е остались верны Ленинскому комсомолу и Коммунистической партии.

Одним словом, везде и всюду — в сельском хозяйстве, речном флоте, строительстве железной дороги, авиации… — присутствовали молодые руки и силы. История комсомола Якутии — это жизнерадостное, умное, освещенное обаятельной улыбкой и неистощимой энергией лицо юности республики.

Сегодня КПРФ и Ленинский комсомол остаются верными своим идеям и точно так же уделяют большое внимание молодежи. Идеи социальной справедливости бессмертны. Придет время, и социализм победит. Уверены, что такой же мощный вклад в это дело, как и в предыдущие годы, вложат современные комсомольцы.

Вячеслав КУЛИЧКИН, кандидат в члены ЦК КПРФ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ, председатель Комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по культуре и связям со СМИ.

Александр АЛЕКСЕЕВ, секретарь Якутского рескома ЛКСМ РФ по идеологии.

ФОТО из архива редакции газеты «Коммунитс».