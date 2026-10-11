Айсен Николаев поздравляет с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия)! Дорогие ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Этот праздник объединяет всех, кто трудится на земле, в животноводческих комплексах и на перерабатывающих предприятиях, вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей республики и всей страны.

Ваша самоотверженная работа, преданность избранному делу и профессионализм заслуживают самого глубокого уважения и признания. За вашими достижениями — ежедневный, порой незаметный, но такой необходимый труд, который получает достойную поддержку.

Сейчас наша главная задача — закрепить те позитивные изменения, которые в сельском хозяйстве появились у нас за последние два года. Во время встреч с аграриями, с руководством районов, есть понимание, что нами принято абсолютно правильное решение, когда после выстраивания в целом системы финансирования сельского хозяйства, направления его развития, мы следующим шагом передали большинство полномочий на уровень муниципалитетов. Муниципальные районы и наши поселения включены в эту работу, они реально болеют за результат, делают всё, чтобы планы выполнялись, появлялись новые объекты, чтобы сельское хозяйство в целом становилось эффективным.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса останется нашим неизменным приоритетом. В 2026 году на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции в республике направлено более 13 млрд рублей, из них более 12,1 млрд рублей из государственного бюджета республики. Благодаря расширению полномочий муниципальных районов и городских округов по поддержке сельского хозяйства еще в прошлом году на местах проведены работы по строительству и модернизации 109 сельскохозяйственных объектов малой мощности. Из них в 2025 году введены 49 объектов в 45 селах, работы по 60 объектам будут завершены в текущем году. Собственное производство помогает республике не зависеть от поставок из других регионов.

В республике растет поголовье северных домашних оленей — по итогам 2025 года Якутия вышла на второе место среди субъектов Российской Федерации. Наблюдается положительная динамика в производстве молочной продукции, развитии овощеводства закрытого грунта, коневодства и птицеводства.

Значительные средства направляются на мелиорацию сельскохозяйственных земель, развитие растениеводства и животноводства, укрепление материально-технической базы ветеринарной службы, поддержку традиционных отраслей Севера и рыбохозяйственного комплекса.

В рамках проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» ведется реконструкция и оснащение 19 агротехнологических классов, организуются обучение и практика для молодых специалистов, предусмотрены стимулирующие выплаты учителям. Главное — чтобы наша земля не осталась без заботливых рук, чтобы молодежь оставалась в родных селах и достойно продолжала трудовые традиции старших. Особые слова признательности мы выражаем ветеранам отрасли, которые передают свой бесценный опыт молодому поколению. В этом году мы чествуем Героя Труда Российской Федерации Михаила Николаевича Готовцева, отмечающего 80-летие, Климента Егоровича Иванова, которому исполняется 90 лет, а также 75-летие племенной службы республики. Ваши имена вписаны золотыми буквами в историю нашей республики, а ваш опыт — достояние, которое мы бережно храним и приумножаем.

Дорогие наши труженики! В этот праздничный день примите слова искренней благодарности за ваш вклад в устойчивое развитие республики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и высоких результатов вашего нелегкого, но такого нужного и важного созидательного труда!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен НИКОЛАЕВ