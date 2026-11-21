Пес ездит зайцем в автобусах Якутска, предпочитая перелвигаться общественным транспортом в тепле, а не бегать по морозным улицам. Ему явно понравилось.

«Эхо столицы» опубликовало фото пса, который с важным видом занял сразу два сиденья в автобусе №17. Горожане не остались равнодушными и начали массово делиться своими встречами с этим хвостатым путешественником!

Оказалось, что наш герой — настоящий ветеран общественного транспорта. Его замечали на маршрутах №4, 5, 14, 16 и других. Судя по кадрам, пес предпочитает комфорт: он всегда занимает место на сиденье, а не едет на полу. В сети его уже в шутку прозвали «зайцем», но все отмечают одно: это самый культурный и воспитанный пассажир Якутска!

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