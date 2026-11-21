Полиция Якутска вышла на след 29-летней девушки, которая обманывала людей в соцсетях. Она вела страницу, где предлагала услуги байера — закупку товаров из-за рубежа, продавала курсы по шопингу и даже собирала группу для тура в Центральную Азию.

Но с августа по сентябрь всё пошло не так: заказы она не доставила, курсы не провела, а тур так и не состоялся.

Например, жительница Хангаласского района захотела купить ноутбук. Девушки обсудили цену и доставку, покупательница перевела 65 100 рублей. Но после оплаты «байер» начала придумывать отговорки и кормить завтраками. В итоге ни ноутбука, ни денег девушка не получила и пошла в полицию.

Такие же заявления поступили от жителей Якутска, Горного и Мирнинского районов. Всего нашлось 10 пострадавших, общий ущерб составил около 300 000 рублей, сообщила пресс-служба МВД по Якутии.. Сейчас против мошенницы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование продолжается.

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