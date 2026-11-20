Головоломка со спичками: как решить пример 5 + 5 = 7, переложив две спички

Короткие математические квесты — отличный способ переключить внимание и устроить быструю перезагрузку для мозга. Специально для читателей издания SakhaLife наш автор Денис Долганов разработал очередную увлекательную задачу со спичками, которая проверит вашу гибкость мышления.

Перед вами классическая головоломка, требующая нестандартного подхода и внимательности.

Условие задачи

На иллюстрации из спичек выложено неверное математическое равенство: 5 + 5 = 7.

Очевидно, что в расчетах допущена ошибка, ведь сумма двух пятерок не может равняться семи.

Ваша задача: переложите ровно две спички таким образом, чтобы пример стал математически верным.

Убирать спички совсем нельзя.

Знак равенства трогать запрещено.

Попробуйте решить самостоятельно

Не спешите прокручивать страницу вниз к правильному ответу. Дайте своему мозгу возможность поработать над комбинациями. Опыт показывает, что людям с развитым пространственным мышлением требуется от 20 до 40 секунд на поиск решения.

Посмотрите на комбинацию под другим углом: какую из цифр проще всего трансформировать?

Правильный ответ и решение головоломки

Если вы нашли верную комбинацию — поздравляем, ваша логика работает безупречно! А для тех, кто хочет сверить свой вариант с авторским, публикуем пошаговое решение.

Как исправить пример 5 + 5 = 7:

Обратите внимание на первую цифру 5 в уравнении. Возьмите из нее две вертикальные спички (верхнюю левую и нижнюю правую). Переставьте их внутри этой же цифры так, чтобы они оказались сверху справа и снизу слева. Таким образом, цифра 5 превратится в цифру 2.

Итог: В результате перестановки мы получаем абсолютно верное равенство: 2 + 5 = 7.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Регулярное решение подобных визуально-математических задач — это не просто способ скоротать время, а полноценный фитнес для центральной нервной системы. Нейробиологи выделяют несколько ключевых преимуществ таких тренировок:

Развитие нейропластичности. Когда мы ищем неочевидные решения (например, как из 5 + 5 получить 7), мозг формирует новые нейронные связи. Это служит отличной профилактикой возрастных когнитивных изменений.

Когда мы ищем неочевидные решения (например, как из получить 7), мозг формирует новые нейронные связи. Это служит отличной профилактикой возрастных когнитивных изменений. Тренировка пространственного воображения. Необходимость мысленно передвигать спички задействует теменные доли мозга, отвечающие за ориентацию в пространстве и визуализацию.

Необходимость мысленно передвигать спички задействует теменные доли мозга, отвечающие за ориентацию в пространстве и визуализацию. Улучшение концентрации внимания. Фокусировка на мелких деталях задачи помогает развить навык глубокой концентрации (deep work), который часто страдает из-за современного клипового потребления информации.

Фокусировка на мелких деталях задачи помогает развить навык глубокой концентрации (deep work), который часто страдает из-за современного клипового потребления информации. Стимуляция латерального (нестандартного) мышления. Головоломки учат выходить за рамки привычных шаблонов, что в реальной жизни помогает находить креативные выходы из сложных рабочих или бытовых ситуаций.

Понравилась разминка от Дениса Долганова? Поделитесь этим тестом с друзьями и коллегами — проверьте, кто из них быстрее справится с задачей!

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