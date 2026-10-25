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25.10.2026 18:05
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 0 — 6 = 8

Только 1 спичка отделяет пример 0 - 6 = 8 от верного равенства. Сможете найти решение? Тест на логику, правильный ответ и польза для ума — в материале
Головоломка со спичками 0 - 6 = 8 — переставьте одну спичку, чтобы получить верное равенство

Перед вами классическая головоломка со спичками: из спичек выложен пример 0 — 6 = 8. Равенство неверное, и исправить его можно одним движением. Автор SakhaLife Денис Долганов предлагает вам испытать свою логику: переставьте одну спичку так, чтобы получилось верное равенство.

Никаких дополнительных спичек, никаких новых знаков «из воздуха» — только одно перемещение. Такие задачи проверяют не столько знание арифметики, сколько умение увидеть привычный пример иначе.

Условия головоломки

  • Из спичек выложен пример: 0 — 6 = 8.
  • Разрешается переставить ровно одну спичку.
  • После этого равенство должно стать математически верным.
  • Менять несколько спичек, ломать их или добавлять новые нельзя.

Не спешите смотреть решение. Попробуйте сначала найти ответ самостоятельно. Произнесите пример вслух, мысленно уберите одну спичку у любой цифры или знака и представьте, что получится.

Подумали?

Ответ

Чтобы исправить уравнение, нужно одну спичку взять у цифры 8, превратив её в 6, и переставить к знаку минус, превратив его в плюс.

В итоге получается:

0 + 6 = 6

Равенство верное: ноль плюс шесть действительно равно шести.

Частая ошибка — пытаться изменить ноль или шестёрку слева. На самом деле «лишняя» спичка спрятана в восьмёрке справа, а минус легко становится плюсом.

Чем полезны такие головоломки для мозга

Что тренируетКак это работает
Гибкость мышленияМозг учится отходить от первого, самого очевидного хода
Внимание к деталямНужно заметить, какую именно спичку можно убрать без разрушения цифры
Рабочая памятьПриходится удерживать в уме исходный пример и несколько вариантов перестановки
Пространственное воображениеЦифры из спичек воспринимаются как конструкции, а не как готовые символы
Устойчивость к «автопилоту»Привычный порядок «слева направо» здесь мешает, а не помогает

Головоломки со спичками — короткая, но интенсивная нагрузка: на одну задачу уходит меньше минуты, а эффект похож на разминку перед умственной работой. Они подходят и детям, и взрослым и не требуют ничего, кроме внимания.

Что говорит наука

Эксперты Harvard Health Publishing отмечают, что умственная нагрузка помогает поддерживать когнитивные функции — рекомендации Гарвардской медицинской школы.

Важно: это не «волшебная таблетка» и не замена полноценному отдыху, сну и физической активности. Но как короткая ежедневная зарядка для мозга такие задачки работают хорошо.

Если справились без подсказки — отличный результат. Если нет, это нормально: спичечные равенства как раз и учат искать неочевидный ход. Попробуйте загадать эту задачу друзьям: многие сначала смотрят на 0 — 6, а разгадка ждёт справа.

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Тест на логику: Переставь одну спичку и исправь пример 5 + 4 = 0

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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